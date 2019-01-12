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飯店業新手詹偉立辦酒吧選秀　從精品業跨界找服務人才

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▲子樂投資總裁詹偉立，對台灣商用不動產的想像，是以了解人們的需求為出發點。（圖／記者張一中攝）

▲子樂投資總裁詹偉立，對台灣商用不動產的想像，是以了解人們的需求為出發點。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／專題報導

從不墨守成規的子樂投資總裁詹偉立，所打造的「新竹英迪格酒店」去年九月開幕，有別於其他來台國際品牌向同業挖角，他卻舉辦酒吧選秀會，向精品業等跨界尋找人才，再度成為業界矚目的焦點。

子樂投資是市場唯一以台北做總公司的亞洲私募基金，詹偉立表示，在網路世代與科技不斷演進下，看好高檔頂級飯店是少數不會被科技顛覆的產業，去年帶領團隊只花了三個月規劃，與IHG洲際酒店集團聯手打造出新竹英迪格酒店，備受市場矚目。

「比起外在的硬體建設，飯店業更重要的是軟體，」詹偉立從外資圈跨足商業不動產，雖為飯店業新手，但談起飯店經營理念，卻有一套異於同業的邏輯思惟。

▲新竹英迪格酒店去年開幕，子樂投資總裁詹偉立挑戰新竹最高房價飯店天花板。（圖／記者張瑞傑攝）

▲新竹英迪格酒店去年開幕，子樂投資總裁詹偉立挑戰新竹最高房價飯店天花板。（圖／記者張瑞傑攝）

為了替旗下飯店儲備人才，詹偉立要求旗下團隊舉辦酒吧選秀會，開出四種特質條件，包括：一、對生活方式LIFESTYLE有執著；二、對時尚有狂熱；三、對服務有大愛；四、擁有迷人的個人特質，對外廣發英雄帖尋找跨界人才。

「經營飯店最重要的是人才，服務要以了解人們的需求為出發點，」詹偉立說，在飯店業經驗豐富的人才，不見得是「對的人」，這取決於個人特質，像是精品業的櫃台人員，有品味與見識，對客人懂得察言觀色，就是很適合進入飯店業的跨界人才。

詹偉立指出，子樂投資斥資至少250億元，即將在台北信義A7興建樓高最高50至57樓的複合式商業大樓Taipei Sky Tower，並將引進柏悅酒店與安達仕酒店，不僅在亞洲區創下市場先例，屆時又將以什麼樣的到位服務吸引客人，也讓外界引頸期盼。

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關鍵字：子樂投資,詹偉立,英迪格酒店

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