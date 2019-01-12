華爾街金童回台玩創意 鬧區裡的市集翻轉信義商圈

▲子樂投資總裁詹偉立，對台灣商用不動產的想像，是以了解人們的需求為出發點。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／專題報導

「科技改變人類的生活，實體店的功能被手機顛覆掉了，書店一間間消失，是商用不動產發展的警惕。」子樂投資總裁詹偉立認為，台灣的商用不動產市場較為保守，他率先提出「用空間販售體驗」的概念，在信義商圈的空地，打造貨櫃市集，用創意賺進比停車場高出數倍的收益。

六年級生的詹偉立是台中名醫「詹骨科」之子，從小赴加拿大、美國念書深造，畢業後進入外資圈，堪稱是華爾街金童；因看好台灣商用不動產潛力，近年轉戰亞洲私募基金，以台北為總部成立子樂投資，所操盤的不動產價值至少6、700億元。

「對台灣商用不動產的想像，是以了解人們的需求為出發點，」詹偉立說，就像手機的演進歷程，當智慧型手機興起，消費者到實體店的交易行為逐漸被手機取代，進而延伸出實體書店沒落甚至收攤，讓他體會到人們對空間的概念，已從消費轉向為體驗。

▲詹偉立玩出了一個介於餐廳、夜店、酒吧與美食街之間的貨櫃市集，不只消費者、媒體反應熱烈，收益更比開停車場高出好幾倍，因此獲選為GQ年度風格男人。（圖／記者張一中攝）

時間拉回2016年。詹偉立將旗下資產、台北中信總部大樓原址的2000坪空地，玩出了一個介於餐廳、夜店、酒吧與美食街之間的貨櫃市集，「Commune A7像是信義區的起居室和客廳，又有類似夜市的輕鬆感，」適合各年齡層客群佇足休閒的「喘息之境」。

「在最精華的地段做市集，市場上一直不看好，」詹偉立坦言，夏天天氣太熱，冬天誰想吹風？外在的質疑聲浪從沒斷過，他卻要求團隊「反向操作」，在夏天打造沙灘，冬天則營造雪地，提供人們體驗異國風情的空間，就此一炮而紅。

「創造lifestyle並不是一定要砸錢，而是要有很好的concept。」詹偉立說，以近千萬元於信義商圈打造出的高級餐酒一條街，比照百貨抽成收租金，比起做停車場，收益至少高出數倍。

透過市調深入了解市場趨勢與消費者需求，再結合建築規畫設計包裝與有效管理，創造商用不動產的最大價值，這是自稱台灣囝仔的詹偉立，立足台灣業界的致勝關鍵。