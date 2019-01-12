台新、新光今同日辦尾牙　1.6萬名員工齊聚送出千萬獎項

▲台新金董事長吳東亮偕夫人彭雪芬跟員工自拍。（圖／台新金提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

新光金與台新金今天(12日)一起在台北南港展覽館舉行尾牙，各席開800桌，這已是兩家金控第4年同日在同一場地辦尾牙，台新金董事長吳東亮跟新光金董事長吳東進也都到各自場地致意、贊助抽獎獎項。吳東進今年準備超過100台的空氣清淨機送員工，每台要價2.8萬，也送5台給台新金員工。

新光金與台新金幾乎年年都在同日舉辦尾牙，選在台北南港展覽館，各分成不同樓層。兩家金控皆各席開800桌，兩家金控員工皆超過8000多人，共有超過1.6萬名員工參與，場面十分相當盛大、熱鬧。台新金董事長吳東亮偕夫人彭雪芬到新光金尾牙贊助抽獎獎項，新光金董事長吳東進也跟夫人許嫺嫻，到台新金尾牙贊助抽獎獎項。

今年台新金的旺年會走數位風，在活動現場擺設一台可以刷臉提款的ATM，以及逾10台使用多元行動支付的自動販賣機供員工體驗，現場也由台新金董事長吳東亮透過人臉辨識技術啟動獎項摸彩。

台新金今年有高達千萬的摸彩獎項，為慶祝台新成立到今年已邁入第27年，特別抽出27萬元的最大獎，讓整場氣氛High到最高點。除了現金、刷卡金外，也包括廣受歡迎的「國泰航空亞洲線商務艙機票」及「亞洲萬里通里數」。

▲台新金今在南港展覽館舉辦尾牙。（圖／台新金提供）



台新金董事長吳東亮進場時受到員工夾道歡迎，在開心之餘也和員工玩起自拍。吳東亮致詞時除了向員工拜早年，並表示由於國內外政經情勢存在許多不確定因素，面對新的一年，以「喜迎金豬年，讓我們共同攜手，以穩健的步伐繼續向前」和員工共勉，之後帶領高階主管舉杯向員工敬酒，肯定並感謝全體員工過去一年的努力。

新光金今年首次加入子公司元富證券參加，董事長吳東進特地準備超過100台市價2萬800元的日本大金空氣清淨機作為抽獎獎項，也貢獻5台給台新金的員工。吳東進日前受訪也透露，新光金今年年終獎金有機會比去年高。

新光金尾牙邀請到叮噹、閻奕格、周興哲等歌手與員工同歡。最大獎是新光醫院的全套頂級健檢，員工最想得到的現金獎項也有。