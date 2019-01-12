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散戶小心被套牢坑殺　謝金河點出「目標價的警戒」自保

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）

▲投資人在股市中逐利如何自保，謝金河點出一個關鍵，散戶以免被套牢。（示意圖／路透社）

財經中心／綜合報導

全球金融市場動盪不安，投資人如何在股市中逐利自保，財信傳媒集團董事長謝金河今天以「目標價的警戒」為題在臉書指出，他對法人機構在股市上漲中的目標價最有感覺。因為喊一個天價才會勾起散戶熱情追價，這時也是散戶套牢的開端。

謝金河引用華爾街流傳百年名言，「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在絕對樂觀中毀滅！」通常股價炒作到了後段，個股成交量放大，市場人氣昇天，此時的殺戮跟隨而來。

舉例來說，去年最有代表性的是國巨在千元左右，國票證券喊出一個1850元的目標價，其他跟著喊的外資都看1500元以上，通常是殺戮的開始。上周他有朋友說在國巨股價680元買了一張，謝金河進一步詢問為什麼買？他朋友僅說看到有人說國巨會漲到1850元，老謝說，「套牢通常是這樣產生的」。

謝金河指出，這些年鴻海的200元，力旺750元都是精典之作。這次新鉅科喊EPS 9元，如果營收翻倍，從去年16.48億到33億，要賺9元，至少要有15億元淨利潤，也就是說浄利率要將近50%，不知道這個數字是怎麼得來的。因此提醒投資人在股市中逐利，最好對每一個數字保持敏感，這才是最好的自保之道。

消息傳出後，不少投資人大喊「經典分析」、「受教了」，就有一名網友表示，「投資人想快速致富，貪婪人性若無法克制，淪為股票炒作過程中抬轎成員。」也有人贊同指出，「確實外資的報告對初入市場者的影響頗具，政府應該要好好規範這些抬轎發言，避免小股東受傷」。

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關鍵字：謝金河,股票,股價,鴻海,國巨,炒股,目標價,EPS,散戶

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