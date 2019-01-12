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日盛金年終比往年優　加碼上看1個月平均4.5個月

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▲▼日盛金董事長黃錦瑭說，員工年終平均4.5個月。（圖／日盛金提供）

▲日盛金今日辦尾牙，董事長黃錦瑭說，員工年終平均4.5個月。（圖／日盛金提供）

記者吳靜君／台北報導

日盛金今（12）日舉辦尾牙，日盛金董事長黃錦瑭表示，因為去年的預算都有達到，所以年終獎金今年平均發4.5個月，比起往年加碼0.5～1個月。對於景氣，黃錦瑭表示，全球景氣因素變化太大，對於國際的景氣看法都比較謹慎小心，不過目前的營運個子公司的營運狀態還是維持不錯，而子銀行本來就比較謹慎小心。

日盛金於今日在新北市五股工商展覽館，以及1月26日將在彰化員林皇潮鼎宴分別舉辦北、中區尾牙，席開逾330桌，斥資千餘萬規劃藝人演出及現金摸彩等活動。2018年金融市場波動大，日盛金控旗下子公司銀行.證券整體績效持續達標，因此日盛金此次尾牙挹注近2000萬活動預算，以大型、豐盛的尾牙來獎勵表現績優的員工，並規劃外燴、藝人表演與摸彩等精彩活動，就是要讓員工吃得盡興，人人都有獎。

日盛金控重視公司治理及社會責任，並落實執行的成果，連續4年獲得公司治理評鑑排名前百分之5佳績，在16家金控中僅3家連續四年維持在前5%，顯示日盛金控治理成效表現突出，獲得主管機關高度肯定。黃錦瑭進一步表示，期許今年要更凝聚向心力共同努力，深耕核心業務與金融創新科技發展，同時強化風控與公司治理，提升管理效能。而員工最期待的年終獎金，黃錦瑭表示，2018年公司整體績效都有達標，年終獎金加績效獎金優於去年，平均4.5個月。

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關鍵字：日盛金,尾牙,年終,員工福利

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