年前資金需求暴增　辦理貸款掌握5招享低利、輕鬆貸

▲農曆年資金需求旺盛，民眾辦貸款掌握5大秘訣，才能輕鬆過好年。 （圖／銀行提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

根據統計，農曆年前資金需求量會大增，申辦貸款量會較往常暴增兩成以好過年，甚至業界出現低於3%的信用貸款。業者表示，申辦信貸不只比利率、講信用，甚至善用線上工具，了解自己的資金需求長短、自己的職業等都可以讓民眾減輕貸款的負擔。

農曆年前通常都資金需求旺盛，根據統計，申辦信貸的量甚至比往常會多兩成。為了讓民眾可以減輕負擔，業者提供了五招可以讓自己輕鬆貸。

首先，就是貸款的工具，現在許多銀行業者提供線上貸款、應用程式(APP)貸款，像是國泰世華銀的KOKO Free's貸，利率最低3.67%、最高額度100萬；台新銀行的大口貸，也提供24小時的線上服務，最高300萬元的額度，利率最低1.18%起；凱基銀行則也推出『e貸寶』及『助您一臂信用貸款』線上貸款，提供額度內隨借隨還的「循環信貸」，按日計息且只針對有動用之金額計息，每萬元每日利息最低不到2元，當日借還免利息。銀行業者建議，可利用線上貸款服務來進行申辦，節省跑銀行、排隊的時間的時間。

其次，個人的信用、職業也會影響到貸款的利率，以凱基銀行的農曆年前通常為資金需求旺季，凱基銀行針對收入高端具備建築師、會計師、醫師或律師等四師資格、或台灣前1,000大企業員工，提供申辦額度最高500萬、優惠利率2.81%起的「專業人士優惠信用貸款」。

▲各銀行信貸比較表。（製表／記者吳靜君整理，以各銀行官網為主）

第三，就是要清楚地知道，自己借的是短期資金還是長期的資金，凱基銀行消費金融處副總林毓棠建議，如果有資金需求者，可以選擇循環信貸，也就是額度內隨借、隨還的款，作為短期的週轉金；如果長期的資金需求，則要考慮還款期限、利率以及其他手續費的支出。

第四，要清楚貸款銀行所收的費用，除了利息之外，銀行還會收取手續費用、帳務管理費等費用，銀行也必須揭露總費用年總費用率，讓消費者知道自己還要負擔多少的費用，而不只是單純看年息、貸款利率。

第五，現在市面上有許多代辦公司，這並非合法的金融業，且代辦手續費有些可能相當高昂，有代辦業者所收取的手續費，介於8%~15%左右，也就是透過代辦貸款機構申貸100萬元，其中就有8~15萬元，費用相當昂貴。核貸下來的結果不一定比自己親自辦理來的好，所以銀行業者提醒民眾，如果有資金需求，務必透過銀行官方管道向銀行申辦，勿透過代辦公司以確保自身權益。提醒民眾春節借款，還是要掌握好自己的信用狀況，有借有還，再借就不難。