水果王國行銷國際　精挑8種水果進軍香港

▲台灣有水果王國的美稱，農委會及外貿協會精挑8種水果帶到香港行銷，搶攻過年禮盒商機。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

為了協助臺灣的農產食品拓銷國際市場，行政院農委會委託外貿協會於農曆春節前的採購旺季，在香港永安百貨「臺灣食品廣場」舉辦「春節臺灣水果嘉年華」，台灣的蜜棗、茂谷柑、黑珍珠蓮霧、珍珠芭樂、鳳梨釋迦、鳳梨、葡萄、木瓜共8種熱門節慶臺灣水果，營造喜迎豬年丶發發發丶旺旺旺的好兆頭。

外貿協會指出，臺灣向來享有水果王國的稱號，又擁有最優良的加工食品技術，為了讓所有消費者能在一年四季均能享用臺灣水果加工品，未來外貿協會將鼓勵業者使用新鮮蔬果製成果乾產品，同時協助出口到國際市場。

貿協秘書長葉明水表示，香港是臺灣第4大重要的農產品出口國，2017年農產品出口香港金額達3億1,399萬美元，2018年1至11月出口值便超過上年全年，出口蔬果中以胡蘿蔔、芒果等最為暢銷。為了讓香港消費者一年四季都能享用到美味又安心的臺灣蔬果，未來也會推介由臺灣蔬果製作而成的果乾，不僅健康、天然，亦不添加防腐劑，女性朋友吃了不用擔心發胖，希望能與香港朋友一同分享這些來自臺灣的優質農產品。

外貿協會表示，現場推薦8種台灣的新鮮水果，吸引當地人的注意。香港進口商高盛丶成記欄丶䔥邦在記者會現場表示，將增加臺灣冬季水果的進口品項，未來也將擴大在香港電商平台上架銷售；本次「2019年春節臺灣水果嘉年華」記者會及洽談會，不僅邀請香港前三大水果進口商及前五大超市百貨參與，並安排與農會代表進行一對一洽談，臺灣水果銷港後續成果可期。

▼台灣有水果王國的美稱，農委會及外貿協會精挑8種水果帶到香港行銷，搶攻過年禮盒商機。（圖／貿協提供）