加油要快！汽、柴油下周估大漲逾1元　創下27個月來最大漲幅

▲ 受到沙國減產、美中貿易談判等因素影響，國際油價飆升，帶動國內油價大漲。（示意圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

加油要快，2019一開年國際油價逐步攀高，帶動國內油價不斷上漲，根據油價公式推估，下周起汽油每公升調漲1.1元、柴油每公升也調漲1.2元，中油92無鉛汽油將漲至每公升26.1元、95無鉛汽油27.6元、98無鉛汽油29.6元，超級柴油每公升23.9元，不僅連續2周上漲，更是一舉創下27個月新高。

在沙國減產、美中兩國貿易談判氛圍融洽、美國商用原油庫存下降等因素衝擊下，一掃過去油價表現低迷的走勢，激勵原油市場價格不斷攀高。根據指標原油價格，本周累計至昨天來到每桶58.47美元，比上周的53.74美元大漲4.73美元，另外本周新台幣兌美元匯率與上周相比，本周來到新台幣30.807兌1美元，比上周的30.848兌1美元，台幣略微升值0.041元。

油價日前預估值為汽、柴油皆調漲1元，不過今天按照浮動油價機制計算，預估下周漲幅更大，汽油每公升調漲1.1元、柴油每公升調漲1.2元，因此推估中油92無鉛汽油將漲至每公升26.1元、95無鉛汽油27.6元、98無鉛汽油29.6元，超級柴油每公升23.9元，不過詳細實際油價變化，仍有待明日中午12點公布。

中油本周汽油價格已調漲0.5元，若下周汽油價格調漲1.1元，不僅連續2個星期上漲，也是2016年10月以汽油每公升再度大漲1.1元。此外，台塑石化上周調漲汽油每公升批售價格0.5元，柴油每公升批售價格0.5元，至於具體油價漲幅，一樣周日公布。