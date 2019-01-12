節能家電補助紅包又來了　全台21縣市民眾「汰舊換新」可領2000元

▲ 經濟部今年將擴大補助住戶家電，民眾只要「汰舊換新」節能家電，每台可享2000元補助。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

經濟部為響應內需方案，決定擴大住商節能家電補助，實施範圍也從6縣市擴增至21縣市，只要民眾「汰舊換新」，包括電視、冷氣機、洗衣機等節能家電，即可享有每台2000元補助，各縣市詳細補助計畫最快本月底會核定。

因應2019全球經濟變數多，行政院為穩定國內經濟成長，日前通過擴大內需方案，透過減輕民眾負擔、增加消費誘因等方式拚經濟。根據中國時報指出，經濟部能源局帶頭響應，從去年施行的「縣市共推住商節電運動」補助範圍擴大，包括補助品及地區範圍。

▲經濟部這項擴大家電補助計畫，最快這月底前核定。（示意圖／記者張一中攝）

經濟部能源局今年有意擴大家電補助品，包括電視、冷氣機、洗衣機、冰箱等節能家電，基本上每一台補助金額為2000元，不過各縣市可「因地制宜」略為調整補助品項及金額，不過金額部分則須能源局審議會通過才可實施，這次補助範圍僅連江縣未實施。

經濟部能源局進一步說明，這項家電擴大補助計畫僅限於汰舊換新，新成屋採購的家電則不再範圍之內，民眾須報廢原先舊的家電，並購買符合能源效率一、二級標示，或領有節能標章的產品，才有這項補助。

據了解，今年可用於節能家電與設備補貼的經費約有18億，若以2008年首次推動家電補助花費6億元來看，這次經費應該足夠，這項計畫最快月底前將會核定。