快見「0.3字頭」！哈日族換匯手腳要快　2019日圓看升還會狂飆8%

▲哈日族想搶便宜日圓手腳要快，不少外銀認為，日圓是2019年表現最強勢的貨幣之一。（示意圖／記者蔡玟君攝）

財經中心／綜合報導

全球金融市場動盪，各國避險資金紛紛投向日圓的懷抱，日圓兌美元近3年來累計升值9.6%，不少基金經理人警告日圓漲勢看不見盡頭，今年匯價最高可能100日圓兌1美元，可望再度漲回2016年的水準，不過也有其他專家認為，2020年日圓才會站上100日圓大關，而台銀日圓賣出匯率逐步向0.3字頭靠攏，哈日族想搶便宜日圓，換匯手腳恐怕要快。

根據彭博報導，德意志銀行（Deutsche Bank）策略師George Saravelo等人在一份研究報告中建議，繼續放空美元對日圓，同時更押注日圓匯率今年將會升至100日圓兌1美元大關，「日圓突然閃崩情形基本上已經消退，但我們認為日圓走強的動力遠不僅於此」。

這份報告也指出，投資市場風險情緒高漲，日本投資人行為出現結構性轉變，從匯回海外資金到增持避險部分等，將為日圓帶來支撐，因此德意志銀行預估，日圓的公平價值（fair value）應接近100日圓兌1美元，意味著比當前的價位高出8%，也是2016年來迄今尚未見過的水準，當時日圓兌台幣匯率正突破0.3字頭。

▲日圓今年以來大幅升值，不少專家看升估年底挺向100大關。（示意圖／視覺中國）

市場雖然一致認為日圓還有升值空間，不過對於衝破100大關的時機點卻有些不同。羅素投資（Russell Investments）外匯暨固定收益研究主管Van Luu認為，「美國經濟如果出現嚴重放緩，市場會嗅出聯準會（Fed）利率觸頂的訊號，100日圓兌1美元價位將非常容易達到」，但他仍預期日圓匯率在2020年重返100大關的可能性較高，預期今年底將出現102日圓兌1美元，換句話說，將比現在價位升值逾6%。

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）G10貨幣策略負責人Valentin Marinov也贊同此說法，「從長期預測來看，美元兌日圓在2020年前應該重新升到100日圓兌1美元」。不過，天達資產管理（Investec Asset Management）投資組合經理人Russell Silberston持不同看法，100關卡代表著2016年避險恐慌情緒的高點，認為短期應不會突破這個門檻，除非日圓兌美元價位突破105關卡後，想破100的機率將會大增。