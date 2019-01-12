保全每天上工12小時卻連2年領200元禮券年終　他嘆「給1個月不為過吧」

▲一名保全每天上班12小時，卻連2年只領200元禮券的年終，讓他心死決定拚考鐵飯碗。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

距離農曆年前剩不到1個月的時間，許多上班族最期待的莫非是年終獎金，不過就有一名Mark擔任社區保全已有3年的時間，一大清早就要出門上班，夜深了才回家，每天工時超過12個小時，甚至還沒加班費，換算下來，時薪根本不到120元，年終卻只領200元禮券，讓他傻眼無奈地說，「給1個月不為過吧！」

現年36歲的Mark曾做過業務、品管、技術員以及大樓管理員，然而最近一份工作則是擔任社區保全，累積工作年資近3年，保全工作是日夜兩班制，每天上班必須趕在7點前抵達社區，一直工作到晚上7點才能下班，萬一遇到同事遲到或沒人來接班，就算工時超過12小時，也只能堅守崗位不能離開，甚至還沒有加班費，「我一個月才賺3萬4000元到3萬8000元，月休6天，換算下來時薪根本不到120元」。

工作累不打緊，Mark總咬牙扛起一切，不過最讓他失望的是連一次年終都領不到，第一年還有1000元的現金年終，不過最近兩年，一打開紅包袋，卻只見2張百元禮券，「看到當下實在傻眼，以前工作也都沒有這樣，我覺得保全工時這麼長，若企業有賺錢，分享給員工也不可厚非，其實給1個月也不為過吧！」。

▲每到歲末年終之際，不少上班族開始期待年終獎金，企業也開始準備尾牙犒賞員工一整年的辛勞。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

在保全業打滾3年的他認識不少同行的夥伴，普遍來說，較大間的保全公司年終相對好一點，普遍也有2000元的年終獎金，甚至到高級豪宅當社區保全的人，住戶還比老闆更大手筆，數字通常也挺可觀，讓他再度感嘆，「年終200禮券，領這樣太少了」。

連續2年只領200元禮券的年終，讓他萌生想要離職的念頭，加上目前與父母同住，每個月至少會給3000至6000元不等的孝親費，考量未來工作的穩定性，他決定離開保全業，全心全意拚公職高普考，希望今年能夠順利考上「鐵飯碗」，才能享有更好的薪資福利，也許就有好幾個月的年終獎金。不過，高普考並非這麼容易考上，因此今年7月沒考上的話，他打算一邊做夜班保全的工作，一邊繼續考試唸書。