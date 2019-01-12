中美貿易重啟談判　外銀預測美元兌人民幣將升破7元

▲外銀預估今年美元兌人民幣將升破7。（圖／路透社）

記者戴瑞瑤／台北報導

近期國際市場最重要的大事就是中美貿易重啟談判。星展銀行指出，在這樣的情況下，今年不排除美元兌人民幣升破7的可能，且預期聯準會今年將升息兩次，連帶讓美元保單等資產看俏。

星展銀行指出，中美貿易戰目前的休戰期限為3月1日，在中美達成協議前，貿易戰對經濟成長帶來的不確定性將持續影響市場信心。即使能夠達成部分協定，兩國在科技和產業政策方面的廣泛摩擦仍會存在，也將持續干擾投資信心。

在大陸部分，星展銀行預估大陸人行的貨幣政策仍將保持寬鬆，預期人行將再調降RRR兩次，人民幣利率未來數季將維持低檔。

大陸經濟成長率將下滑，2019年第1季經濟成長率會降至6.0%以下。在經濟成長減緩、流動性提升以及進一步刺激和寬鬆措施的環境之下，有利大陸公債。預期大陸公債殖利率在2019年會維持較低水準，預期短期內10年期公債殖利率會降至3%以下（2018年底為3.31%）。

另外，不排除美元兌人民幣升破7的可能性。星展預期今年大陸人行會再降准兩次，RRR的下調幅度共會達100至200個基點。需密切關注1月21日公佈的2018年第4季實質GDP數據，GDP年增率可能降至6.5%以下，為2009年以來首見。預期大陸經濟成長在2019年降至6.2%。

美國部份，星展預期聯準會2019年將升息兩次，分別在第2季和第3季，共50個基點，聯邦基金利率上限將達3%。聯準會持續升息將使美元兌人民幣和其貿易夥伴（尤其是亞洲國家）的貨幣維持強勁。人民幣在2015年8月一次性貶值後，美元兌人民幣與美元對成熟市場貨幣和亞洲貨幣走向一致。美國今年仍在升息的路上，連帶讓美元保單等資產受矚目。

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