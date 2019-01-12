去年海外基金慘兮兮！今年首季法人最看好的是A股基金



▲股市示意圖。（圖／CFP）

記者劉姵呈／綜合報導

回首過去一年，金融市場在下半年歷經不斷而來的風波，若進一步從觀察投信發行的439檔海外股票基金表現，有高達439檔平均績效-15.89%，僅9檔績效是正報酬，平均績效為負15.9%，等於透過基金投資海外股市的投資人今年平均也虧損，讓投資人叫苦連天！今年到底要怎麼作選擇？法人多數有共識，第一季海外投資最看好的是A股基金。

摩根資產管理亞洲區首席市場策略師許長泰指出，自2018年下半年起市場波動加劇，預期在全球主要央行開始緊縮貨幣政策，屆時各市場與資產可能出現更為分化的走勢，加上外部景氣成長放緩、中美貿易戰爭、川普政策反覆、殖利率曲線變化、英國脫歐等國際變數，都可能讓市場波動度持續上升。

不過，許長泰也強調，即使波動度增溫將貫穿今年整體投資主軸，但不代表經濟衰退會馬上來臨，風險性資產仍有許多投資機會，只是投資人需留意經濟成長放緩、貿易紛擾與貨幣政策正常化等阻力，將使市場震盪相較過去更為明顯。

他認為，美國第四季財報非常重要，將會設定2019年上半年對於經濟成長預期，而透過歷史數據來看，在景氣循環下，「板塊投資」將為投資人帶來新的機會。許長泰分析，新興市場今年成長動力續揚，尤其對於A股、陸股看法正面；因A股的價值已來到十年區間的底部，投資價值已經漸漸浮現，雖大盤指數表現不佳，建議可從教育跟保健醫療等板塊，進場布局。

中國大陸因利多政策連發，A股正面反映，又加上人行降準正面訊息，A股三大指數近周反彈逾4%至6%。富蘭克林華美投信也認為，美中貿易協商趨於和緩，長期承壓的A股市場正轉向關注利多訊息所創造的任何反擊契機，除上述利多引發討論，市場情緒好轉搭配穩槓桿支持流動性，A股可望迎來估值回升契機。

至於市場關注A股已經落底了嗎？富蘭克林華美投信認為，元月以來利多政策相繼推出，雖顯示經濟下行壓力猶存，卻也意味此處為政策底部；而資金轉向利多訊息創造的反擊契機，顯示市場情緒有好轉跡象。

富蘭克林華美投信指出，近期在家電、通訊等板塊皆有領漲表現，當盤面利空鈍化而利多反映幅度加大，A股在2019年可望擺脫反覆築底過程，屆時低估值加上利多政策實質效果，將成為上漲的主要動能，宜把握相對底部進場，布局轉漲契機。此外持續留意美中貿易協商進展、產業政策落實狀況等潛在風險因素。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益也認為，除了政策面利多之外，內外資金也持續流入A股。首先就內資方面，境內養老金、保險資金及銀行理財等大型機構資金已陸續入市，加上近期官方也修訂上市公司回購細則，皆將吸引內資提高對A股的投資意願。

其次，就外資方面，MSCI今年有望將納入因子由目前的5%調升至20%，預計將吸引450億美元的增量資金，還有富時羅素也確定納入A股，預計將吸引高達5,000億美元的增量資金，至於標普道瓊斯則預計2018年底公布A股納入的名單，在內外資金入A股下，後市看俏。

《延伸閱讀》

►農曆年逼近 內外資本周重砸338億搶紅包行情