內閣總辭經濟部長沈榮津留任　原因有三點

▲▼賴內閣總辭，經濟部長沈榮津留任，除了熟悉經濟政策外，離岸風電需要有人完成。（圖／資料照）。

財經中心／綜合報導

立法院10日傍晚三讀中央政府總預算案，行政院長賴清德到立法院致意，並宣布「時機到了」，11日召開臨時院會宣布總辭，依照往例所有部會首長也都將跟著請辭，據悉，財經首長全數留任，就是為了再打「經濟牌」。

據了解，經濟部長沈榮津服務經濟部多年，去擔任過經濟部政務、常務次長，工業局長、經濟部主秘及加工出口區管理處處長，經歷相當完整，過去在2017年815大停電時前部長李世光負責下台後，以政務次長之姿擔任代理部長，隨後真除成為經濟部長，過去一年多的任期當中，去年整年供電穩定，持續推動離岸風電國產化，現在能夠留任，主要是有多項因素。

蔡政府大力推離岸風電 需要熟人開大船往前

過去蔡政府為了達到2025非核家園目標，因此大力推動能源轉型計畫，要以再生能源取代核電發展，因此離岸風電就成了重點推動項目，雖然去年九合一大選公投取消非核家園的時程，但是能源轉型仍持續推動，其中離岸風電更是蔡政府能源政策當中最需要有見到成效的一塊，過去投入風電產業這塊，實屬經濟部長沈榮津花最多心力。

另外，離岸風電的得標業者大多來自海外，對於台灣市場陌生，沈榮津多次與業者接見溝通，雖因再生能源躉購電價讓雙方有「異見」，不過在過往的溝通基礎下，還需要有人持續推動離岸風電。

▼賴內閣總辭，經濟部長沈榮津留任，除了熟悉經濟政策外，離岸風電需要有人完成。（圖／資料照）

經濟部家大業大 需要老司機帶路

經濟部業務龐大，從近幾年火熱的能源議題之外，過往國際貿易談判、國內工業發展、一年四季枯旱氾濫到各項標準制定及穩定商業發展等等，都需要各局處首長坐鎮，現任的三位次長都有各有所長，不過也因為業務量太大，需要具有綜觀全局的人來指路，另外也需要了解府院要求，因此沈榮津留任也成必然。

電從鼻孔來一說 雖遭民怨但企業大讚

過去立法院質詢時，沈榮津在質詢台上以幽默的方式說出台灣供電窘境，還脫口說出「電不夠難道要從鼻孔來」，遭到網路鄉民圍剿痛罵，不過企業界反而一致認同沈榮津的說法，能體諒沈部長。沈榮津過去面對事情與業者交換意見都會把「同理心」掛在嘴邊，交代相關單位處理要設身處地來考慮政策。因此身為企業主管機關，能跟企業大老保持良好暢通的溝通管道就是相當重要，這就成沈榮津留任的理由。

過往面對變化 沈榮津以和尚說化解

面對內閣即將總辭，經濟部長沈榮津說，沒接受到這樣的消息，但身為政務官就是要「尊重長官」。沈榮津還說，我們就平常心，就是這樣而已，政務官就是尊重長官，就算現在是行程滿檔，還是秉持「做一天和尚就敲一天鐘」，把事情做好。

▼賴內閣總辭，經濟部長沈榮津留任，除了熟悉經濟政策外，離岸風電需要有人完成。（圖／資料照）