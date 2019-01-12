服裝界最富千金接班一年虧3億　複製ZARA模式利潤暴增132%

▲ 美特斯邦威曾是大陸休閒服裝品牌第一選擇。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

在大陸服裝行業，目前最大的三個品牌是海瀾之家、森馬、美特斯邦威。海瀾之家少東家周立宸已擔任集團總裁，森馬的二代邱堅強已接班多年，這兩家都是兒子接班；而美特斯邦威卻是長女胡佳佳接班，她從父親周成建手裡接過了董事長和總裁兩個職位，周成建曾兩次登上大陸服裝業首富，胡佳佳也成為了服裝界最富有的千金。

綜合陸媒報導，美特斯邦威（Metersbonwe，以下稱美邦）創立於1995年，憑藉著三四五線市場巨大的需求快速崛起並大舉擴張，成為了中生代青年最經典的服飾品牌，也曾是大陸休閒服飾界的老大。

那個時候電商還不發達，實體服裝零售店是主要銷售通路，美邦店面遍地開花，加上當時還請來最紅的周杰倫代言，成為了很多年輕消費者的首選品牌。2008年，美邦成功上市，展店數量一度達到了5000多家。

轉折點發生在2012年，2011年美邦利潤達到12.1億（人民幣，下同）的巔峰之後，開始連年下降，到2014年跌至1.46億，2015年直接虧損4.32億。2016年11月，周成建將擔子交給了長女胡佳佳，她成為了公司董事長並身兼總裁。

胡佳佳出生於1986年，是周成建與第一任妻子的長女，2010年畢業於阿斯頓大學市場行銷專業，2011年取得倫敦馬蘭戈尼學院時尚行銷碩士學位。2011年至2016年，在上海美特斯邦威服飾股份有限公司曾任職於總裁辦公室、鞋類開發營運部、品牌行銷部、戰略發展部。

▲ 胡佳佳接手美邦之後，進行了一連串有效改革。（圖／翻攝自百度百科）

胡佳佳接手的當時，美邦公司已算是燙手山芋，店面關了1500家、只剩下近4000家，業績下滑、利潤薄弱，市值更是慘不忍睹，她接手第一年，也就是2017年，美邦就虧了3億元。

第一年表現的差強人意，可能是胡佳佳還在適應階段，畢竟她也是一位年輕的管理者。到了2018年，美邦銷售成績明顯升高，前三季度營收55.47億，增長24.86%；利潤4013.95萬，暴增132%，可見還是年輕一代的管理者更懂年輕人。

胡佳佳上任後，對美邦進行了大刀闊斧的改革，首先就是在人事上，胡佳佳大膽啟用新人，改組董事會，任用了一批年輕高管，這其中就包括她的丈夫宋瑋，也是一名海歸精英，目前擔任副總裁，負責品牌業務；而弟弟胡周斌目前擔任總裁助理。

由於互聯網時代變化太快，還是要年輕人才懂年輕人，就如海瀾之家的周立宸上任總裁後，也是對品牌進行了大改革，徹底擺脫「土味」形象，進軍時尚圈。

另一方面，胡佳佳也對品牌風格進行改造，將美邦分為五種風格，每種風格各有一個新名稱和品牌定位，例如HYSTYL主打潮流範、NEWear則主打休閒風，讓消費者可以盡情挑選自己喜愛、合適的風格，這也讓美邦準確打入了正確的市場。

再來，胡佳佳進行了店鋪整頓，以前品牌都求多開店，盡可能的覆蓋面廣。但是如今市場環境與從前不同，不求店多、只求店的質量高。特別是受到電商蓬勃發展的衝擊，一些街邊小店的生意越來越差；另一方面，交通的便利使更多的人潮集中到了商業中心、購物廣場。

美邦也看到了這個市場變化，不斷地淘汰一些品質較差的店面，在黃金商圈開數千平方公尺的大型商店。例如美邦在瀋陽開設了一家7000多平公尺的超級旗艦店，開業當日進店人數4萬多，銷售額突破了200萬。美邦的目標是在二三線城市的核心商圈開設更多的大型旗艦店，這個策略其實和UNIQLO很像。而事實上，美邦更一直想學習ZARA走快時尚的路線，在2008年推出的新品牌ME&CITY，更是從內到外複製了ZARA的店面。

▲ 美邦以ZARA為學習對象，立志成為「陸版ZARA」。（圖／達志影像／美聯社）

如今來看，這些策略確實正在發揮效果，在胡佳佳執掌下的美邦，以全新的姿態回到了消費者眼前。不僅列入「CCTV中國品牌榜」，甚至有一百多間店同日開業；智慧商店單日銷售額相當於實體店鋪一年的總額；縣級店面單日進帳20萬，成績非常亮眼。

不過，對於美邦來說還有兩大隱患，一個就是高庫存，但這是大陸服裝品牌的普遍問題，海瀾之家一年銷售額100多億，但是庫存卻高達50億以上，美邦也一樣庫存過高，這也是他們很難敵過UNIQLO、Zara等快時尚品牌的原因之一，快時尚新品從製作到出廠只需12天，但美邦最快80天、最慢130天，很多店鋪直到今年都還在賣去年的衣服，供應鏈完全跟不上。

第二個就是市值，目前美特斯邦威的市值才59.55億，而森馬的市值卻高達233.81億，是美邦的近4倍。相差這麼大的原因是投資者認為美邦的業績不理想，最重要的一點還是品牌過於單一，目前美邦僅有一個主導品牌，而森馬完全不同，旗下的巴拉巴拉是大陸第一大童裝品牌，此外還有女裝等眾多品牌，業績都不錯，因此對於美邦來說，競爭的壓力相當沉重。

雖然在胡佳佳的帶領下，2018年美特斯邦威成功轉虧為盈，但是要和快時尚品牌競爭，還是有一大段路要走，畢竟對於現在的年輕人來說選擇性太多，美邦需在從中殺出血路有一定程度困難，而胡佳佳身上的擔子也更重了。

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