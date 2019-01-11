台企銀獲利年成長超過五成　創歷史新高

▲台企銀是少數中小企業的專業銀行，去年獲利亮眼，年成長超過五成，並且創歷史新高。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導

儘管，金控去年12月獲利慘淡，但是台企銀去年的獲利卻是逆勢大成長，今(11)日表示，去年全年的稅後純益達到76.07億元，較106年成長了56.25%，每股稅後純益(EPS)達到1.19元，創歷史新高。

台企銀獲利良好，主要是台企銀為中小企業專業銀行，憑藉分行的廣大通路優勢，肩負起傳遞政府相關單位的政策與資訊，為中小企業提供完整的諮詢平台。台企銀表示，扶植中小企業，所以設立了中小企業融資服務窗口，提供中小企業融資服務，，協助中小企業轉型升級，台企銀持續強化中小企業融資諮詢服務專區的功能，配合政府既有的資源及資訊，讓企業主能有效的運用。

並且，台企銀提供中小企業財務諮詢輔導及融資服務，現更結合政府扶植中小企業平台，包括經濟部中小企業處馬上辦中心、中小企業聯合輔導中心、信保基金、輸出入保險、外貿協會、資策會、工研院、文化部、青創總會等，提供DM簡介及宣導手冊，成為政府協助及輔導中小企業發展的窗口。

台企銀將輔導諮詢平台更加優化，透過官網提供一站式服務，鏈結各式網站資源涵蓋企業創業及輔導課程、新創圓夢網、中小企業網路大學校、企業財務診斷、經貿商情及商機、全球貿易e指通、新南向專區、清真推廣認證、法律諮詢等等，內容非常多元化，中小企業主可善加利用。