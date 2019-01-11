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影／英業達尾牙席開475桌　董座：今年是充滿挑戰的一年

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記者周康玉／台北報導

英業達（2356）今（11）日舉行尾牙，席開475桌，預計發出1000萬獎金。董事長卓桐華釋出今年展望，他用「易」來表示今年產業景氣，代表「不（容）易、變易、簡易」三層涵義，是充滿變化的一年，用英文講是「Challenge（挑戰）」的一年；預料今年營運將持平，維持在5000億元的營收規模。

儘管從去年下半年，代工業面臨上游材料缺貨、以及中美貿易戰的關稅壁壘，英業達去年營收仍衝破5000億大關、來到5068億元，連兩年創新高。

不僅營收連兩年衝高峰，卓桐華表示，去年12月份最後一周，更創下一周內出貨最大數字，得到客戶讚賞，顯示英業達的彈性（Flexibility）經得起考驗。

英業達今晚尾牙主題是「群英薈聚 龍飛鷹揚」，卓桐華表示，國際事業群象徵龍，筆電事業群象徵是老鷹；
去年更是筆電出貨滿30周年的年度。

面對中美貿易戰，英業達已經做出產線移動的應變。卓桐華表示，包括筆電從去年開始，就小量從台灣出貨，現在更提升到一個月出貨有15萬台的產能。

伺服器部分，因應美國政府課關稅，也改從台灣桃園出貨；位於上海及南京的英華達（IAC），上個月也將產線移到馬來西亞檳城，已經開始小量出貨。

卓桐華強調，迎接充滿挑戰的2019年，英業達有三個因應，第一是打破單一客戶策略，要從客戶做到消費者端，以最終消費者滿意為依歸；第二是必須創造價值利潤，打破英業達只是個「組裝公司」的框架，取而代之的是「工程公司（Engineering Company）」；第三是培養年輕幹部，最快一年半，最慢則不會超過4年半。

▼英業達董事長卓桐華 。（圖／記者周康玉攝）

▼英業達集團2019年尾牙，董事長卓桐華 。（圖／記者周康玉攝）

▲英業達集團2019年尾牙，董事長卓桐華 。（圖／記者周康玉攝）

ET快訊
女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！醫：是OO殘留物

關鍵字：英業達,卓桐華,尾牙,旺年會,中美貿易

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