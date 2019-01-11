金管會主委顧立雄留任　持續推動三大金融法規修法

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導



行政院長賴清德今日(11日)率內閣總辭，總統蔡英文隨後召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌組閣。據悉，蘇貞昌下午展開新內閣人事徵詢，現任金管會主委顧立雄將留任，繼續「顧」守金融業。

金管會主委顧立雄在金管會一年多以來表現成績有目共睹，經新任閣揆蘇貞昌徵詢後將留任。雖然顧立雄在上任前，被視為是「金融門外漢」而不被看好，但他很快掌握業務，在賴院長任內推動了多項金融重大政策。

而顧立雄留任後，將繼續進行修改銀行法、證券法、保險法等大任務。其中保險法大幅翻修，將在蘇貞昌任內送交到行政院審議，拚下一個立法院會期送進立法院三讀，而銀行法、證交法將大幅提升最高罰鍰金額，也因為這立法院會期審議來不及，留到下一會期進行。

另外，顧立雄在賴院長任內已經上路的重大政策，則陸續在今年、明年會有成效出爐，像是金金併，目前還沒有任何一家銀行、金控提出申請；開放純網銀，將會有3家業者各別在2月提出申請，還有待顧立雄審查；監理沙盒實驗，目前已經有3件實驗案審查通過，將陸續進入沙盒實驗。因此，顧立雄可以說是還有許多未完的任務要做，留任是最好的選擇。

其實，在內閣總辭之前，顧立雄一度被外界視為是副閣揆人選之一。他今天出席公開活動時，被媒體問到他有沒有被高層徵詢擔任副閣揆？顧立雄說：「沒有、沒有啊、沒有。」連續講了3次。