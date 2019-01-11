華映二度銀行團協商　提新的還債方案　銀行兩大堅持

▲面板大廠華映今日再度找銀行團協商，希望銀行可以支持該公司聲請重整。（圖／資料畫面）

記者吳靜君／台北報導

華映陷入財務危機、向法院聲請重整，由華映今(11)日邀集債權銀行至華映龍潭廠會商，並且由董事長林蔚山、林郭文艷等代表華映出席。根據了解，銀行團有兩大堅持，一，華映不可以聲請重整；其次，華映的債務不要繼續增加，至於寬限期則後續再談。

債權銀行與華映今日再度召開債務協商會議，據透露，華映今日提出「比較像樣」的協商內容，內容為：爭取前兩年「寬限期」，個銀行貸款僅付利息，自第三年開始，再按照各家銀行的契約，正常還本付息。

此次，華映會中也不斷向銀行解釋這段期間所做的努力，以及為什麼非得走上重整這一步，有哪些苦衷，就是希望能爭取銀行團支持。而第一次華映與債權銀行所談的內容為10年的償債計畫，並且利率在0.5%～1%之間。

根據

▲大同公司董事長林蔚山、林郭文艷夫婦今日為華映重整，親上火線請求銀行團幫忙（圖／資料照）

根據了解，目前有7家公股行庫與華映有往來，總來往金額達到68億元包含聯貸51億元、自貸近17億元等，其中台灣銀行最多。與會的銀行團透露，實際上這段時間華映確實沒有與銀行團溝通，這次開完會後，銀行團最擔心的還是華映沒有還款的誠意。所以，銀行團有兩大堅持：一，因為聲請重整擔保品可能會被保全，對銀行團的債權相當不利，所以大部分的銀行不贊同聲請重整；其次，不管華映所提出的利率多少、寬限期多長，在不增加債務的情況之下，銀行還是會給華映協商的空間。

台灣銀行與其他債權銀行今日下午二度召開債權銀行會議，所有債權銀行聚集華映龍潭廠會商，為表示協商誠意，華映高層包括董事長林蔚山、林郭文艷夫婦、總經理、財務長今日全數出席。