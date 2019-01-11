影／台玻攜手日設計大師　成立自有品牌TG進軍歐美

記者林淑慧／台北報導

為搶攻台灣室內居家設計市場，台玻集團總裁林伯實今（11）日表示，集團為玻璃產品的自有品牌TG，請來日本工業設計大師深澤直人操刀，產品項目達200個，將在未來三年分年推出新品，也將進軍歐美等家居用品市場。

台玻集團今天舉辦TG MART食藝市開幕記者會，台玻總裁林伯實、學學文創董事長徐莉玲聯袂出席；針對台玻自創品牌的規劃，林伯實表示，品牌是產業升級必走之路，特別邀請設計師深澤直人操刀，打造能感受台灣溫和良善人情的品牌。

▲台玻集團總裁林伯實（圖右）、學學文創董事長徐莉玲（圖左）為玻璃產品的自有品牌TG，請來日本工業設計大師深澤直人操刀。(圖／記者林淑慧攝影）

台玻是台灣第一大、全球第五大平板玻璃廠商，近年積極以自有品牌作為集團轉型的目標。林伯實指出，台玻為玻璃產品的自有品牌TG已經準備五年以上，持續思考發展優質的玻璃品，也希望以新品牌從台灣出發，放眼世界市場。

台玻董事、學學文創董事長徐莉玲表示，在通路方面，目前規劃在總部二樓的TG MART食藝市設置展示空間，後續也將開設街區專門店及進駐百貨公司；國外方面，今年將到日本、德法等國參展，同步接觸歐美市場的代理商。

台玻集團的TG首批產品，包括水器、咖啡器、酒器及品項，以推廣台灣在地食材為初心，思考食與藝的未來無限可能，讓溫潤的器皿提升人們生活的質感。