從同進退變留任　國發會陳美伶：持續提升台灣競爭力

▲國發會主委陳美伶留任，陳美伶說，未來會持續為提升台灣競爭力再下一城。（圖／記者季相儒攝）

記者馮建棨／綜合報導

準閣揆蘇貞昌還沒上任就開始積極布局人事，其中國發會主委陳美伶將繼續留任，陳美伶傍晚回復訊息說，行政院長賴清德及準院長蘇貞昌都希望她留任，未來會持續為提升台灣競爭力再下一城。

準行政院長蘇貞昌展開新內閣人事布局，科技部長陳良基將轉任教育部長，交通部長由前台中市長林佳龍接任，內政部長徐國勇、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄等則是留任。

陳美伶今天傍晚回復媒體訊息提到，她過去曾是準院長蘇貞昌的就部屬，即將卸任的院長賴清德則是從台南一同打拼到中央，兩位院長都希望能留下來繼續協助推動政策。

陳美伶還說，過去國發會已經擘劃好許多重大政策，包括地方創生、雙語國家、智慧政府、行動支付等積極落實執行，未來會持續為提升台灣競爭力再下一城。

陳美伶訊息全文：

各位朋友好！

感謝大家的關心！我是蘇院長的舊屬，曾獲他的提拔，他希望我留下來幫忙推動政務；賴院長也希望我留下來，把他任內規劃的重大政策，包括地方創生、雙語國家、智慧政府、行動支付等積極落實執行。在兩位院長的共識下，我願意留下，和國發會的同仁一起努力打拼，為提升台灣競爭力再下一城。也感謝許多好朋友的力挺及支持，我一定會全力以赴、再接再厲，以不負大家對我的支持，並期待大家持續指教，讓國發會的業務功能可以更進一步。謝謝大家！



▼國發會主委陳美伶留任，陳美伶說，未來會持續為提升台灣競爭力再下一城。（圖／行政院提供）