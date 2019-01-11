一張表看懂今年4大外幣走勢！　外銀估美元走弱、日圓強勢升值

▲5家外銀預測今年外幣的走勢。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

剛邁入2019年，多家外商銀行已經公布今年投資展望報告，其中也針對外幣做出預測。《ETtoday東森新聞雲》特別統整5大外銀對各幣別的看法，其中最受矚目就是美元跟日圓，有3家外銀已經指出美元在今年將不如去年來的強勢，另有2家外銀也提醒今年要遊日的民眾「趕快先買日幣」，今年日幣會強勢升值。

日圓

三菱日聯銀行、渣打銀行都明確指出日圓在今年會大幅升值。三菱日聯銀行甚至預測，日圓今年升值會超過新台幣，新台幣兌日幣會在今年緩慢下滑，從2018年約3.8元，到今年7月開始最低會跌到3.4元。若同樣以新台幣5萬元換日幣，可以相差到2萬日幣。

渣打銀行也提醒，若今年有要遊日的民眾，今年民眾看到美元兌日圓在105到108元區間，最好趕快先買。今年預估美元兌日圓會在105元到110元之間。

為何日圓在今年會如此強勢升值？三菱日聯銀行全球市場研究首席分析師內田稔表示，日本內部預測物價下跌，帶動實質利率上升，因此日圓其實在2018年就已經是最走強的貨幣，2019年仍強勢看漲。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀說明，基本上日圓今年強勢，有兩大原因。第一，以2018年來說美元明明就很強勢，但日圓還是強，主要原因就是避險，中美貿易戰等因素，造成美元波動度大，在市場波動度大的情況下，日圓跟黃金就是最好的避險工具。

第二，實質利差支持美元兌日圓走勢，美日利差雖然擴大，但可能在今年見頂，再加上日本央行仍維持寬鬆措施不變，造成日圓在今年會強勢升值。

▲今年日圓將強勢升值。（圖／記者黃士原攝）

美元

美元部分，包括三菱日聯銀行、渣打銀行、花旗銀行都認為，美元在今年不會再像2018年一樣強勢。雖然美國在今年仍有1到2次的升息機會，但多家外銀都認為美國利率已經「見頂」，連帶會讓美元上升速度放緩。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀認為，美國經濟相對優異的表現與全球貿易不確定性，加上相較於歐元和日圓的實質利率優勢，雖可望支撐美元在2019年前幾個月繼續走升。但以中長期而言，全球經濟成長下滑和貿易活動放緩，最終將影響美國經濟和金融市場表現，聯準會可能放慢升息步伐，隨著利差見頂，預期美元走勢將回落。

滙豐銀行董事總經理范卓雲表示，預測美國聯準會在今年3月、6月還會再升息兩次，然後按兵不動，到2020年9月、12月美國聯準會才會降息。2019年市場會開始反應美國利率見頂的反應，美元預計只會溫和上升，不會像2018年一樣有大幅上升。

三菱日聯銀行全球市場研究首席分析師內田稔則預測，今年美國應該只會升息1次，美金將不如2018年的強勢，但美元也不會大幅貶值，主要就是還有很多新興國家貨幣支撐。

但星展銀行則有不同看法，星展認為美元的支撐在2019年會減少，但並不認為美元會立即修正；即使市場對美國經濟成長或貨幣政策的擔憂提升，但不論是歐洲或日本的經濟成長和貨幣政策方向都無法使資金流向歐、日資產。認為資金流向會使美元在今年維持穩健；美元走勢終究會面臨修正，但並不預期短期內即將發生。

人民幣

2018年下半年因為美中貿易戰，讓人民幣與美元之間的關係相當微妙。到了今年，有3家外銀認為今年人民幣會像美元一樣也走弱，但貶到什麼程度，各家外銀有不同看法，而滙豐銀則認為人民幣今年會比美元來說較穩定。

三菱日聯銀行全球市場研究首席分析師內田稔認為，川普對大陸施壓後，人民幣大幅貶值，目前已經跌破到7元，大陸為了對抗美國，很可能堅持讓人民幣貶到一個程度，且大陸景氣看不出來有回溫，加上美中貿易戰看不到盡頭，美國持續對大陸施壓可能性很高，預測人民幣兌美元2019年會持續下滑。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀則認為，美中貿易戰衝突將延續更長的時間，大陸將採取更多貨幣和財政刺激措施，來應對經濟成長放緩，人民幣在今年會相對疲弱，但隨著美中貿易戰可望停火，大陸政府應該會力守人民幣匯價不破7元。

花旗銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞認為，今年人民幣利率與美元利率之間的差距將不會如2018年這麼明顯。大陸傾向將人民幣維持在動態平衡狀態，為了經濟穩定，大陸政府不可能放任人民幣強勢，因此他預期人民幣利差、匯率都不會那麼吸引人，投資人若持有大部位的人民幣獲利並不明顯。

滙豐銀行董事總經理范卓雲表示，近期美中開始恢復談判，加上大陸為了緩解貿易緊張局勢帶來的影響，預計大陸將加大財政及貨幣寬鬆力度，以推動內需成長。2019年人民幣相對於美元，會進入相對穩定的狀態，預計今年底人民幣兌美元會在7.10元的水位。

英鎊

英鎊今年仍然受到「脫歐」這項不確定因素影響，外銀認為隨著情勢變化可能引發兩極的發展，且今年英鎊波動度會比較高。

滙豐銀行董事總經理范卓雲認為，英鎊由於目前脫歐的發展，處於比較不明朗的階段，英鎊兌美元是1.30元，短期來說英鎊還是比較波動。不過，當前英鎊前景還是有兩面性的可能性，如果最終英國政府成功通過脫歐，英鎊預計會維持比較穩定的情況，但是當前脫歐不明因素還是相當大，英鎊仍有相當波動性。

渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀則認為，由於英國退歐相關的不確定因素，市場情緒干擾，使得英鎊被明顯低估，「硬脫歐」的疑慮釐清後，英鎊有機會反彈，並成為2019年表現最佳的主要貨幣。

▲美元跟人民幣在今年都會較弱。（圖／路透社）