伴父母長眠！家書曝「唯一讓媽媽失望的事」　嚴凱泰歉：壓力實在太大

▲一張紙條7字就戒菸 嚴凱泰「一生最愛女人」為她狂掉淚！10年家書曝。（圖／東森新聞）

財經中心／綜合報導

裕隆集團已故前董事長嚴凱泰11日出殯，送葬隊伍前往金寶山墓園，將嚴凱泰葬在已故的父親嚴慶齡、母親吳舜文的墓位旁；嚴凱泰生前與母親的感情非常深厚，在吳舜文2008年離世後，還曾寫下一封家書給母親，回首過去他才發現母親所做的一切全都是在為他鋪路，「但我唯一讓媽媽失望的，大概就是我的功課了！」

嚴凱泰在家書中回憶，母親是個有如鋼鐵般堅毅的女子，在父親重病臥床、即將失去所依的時刻，毅然決然將他送往美國念書，甚至期間脊椎長了腫瘤，開刀7、8個小時，也不敢讓遠在美國的他知道，就是怕兒子會擔心，好強、堅毅的性格表露無遺。

▲嚴凱泰相當敬重母親吳舜文。（圖／CFP）

在15歲那年，嚴慶齡辭世，不論是家裡還是公司全都亂成一團，甚至遺產稅都快要付不出來，但吳舜文卻咬牙一個人撐了過去，一肩挑起裕隆重擔；等嚴凱泰接手公司了、經歷過歲月的風霜後，再回首看看當時的母親，這才終於清楚地知道，「媽媽一輩子，尤其是後面20年的努力，全部都是在為了我鋪路，她唯一的希望就是我這個兒子能夠成器，能夠硬起來接下裕隆。」

談到婚姻，嚴凱泰很感謝母親是個開明的女性，也許外界對不解為何他會娶一個籃球國手當老婆，「中國人總有門當戶對的觀念，我覺得他沒有什麼不清不白的，只是某些人對我的婚姻有些期待，而莉蓮出身平凡些罷了！」更令嚴凱泰感動的是，母親吳舜文對於這樁婚姻並未有太多意見，只向嚴凱泰說，「你愛的，就是我愛的，既然要娶她，就要包容她的一切，接受她的家人，你自己快樂最重要！」

▲在母親的告別式上，嚴凱泰站了一整天，還數度落下男兒淚。（圖／東森新聞）

嚴凱泰自曝，這一生中唯一讓媽媽失望的，「大概就是我的功課了！」嚴凱泰表示，在求學課程中，母親對於課業要求相當高，「但考試成績好，我總是做不到，為了這點，我被她打過很多次，當時壓力實在太大，大到我沒辦法念書，直到後來她覺得沒希望，決定放棄不期待了，開始期待我把事業做好，今天我終於沒有讓她失望！」

如今嚴凱泰因食道癌辭世，享年54歲。金寶山一名員工透露，嚴凱泰以前只要到北海岸洽公或旅遊，一定都會到金寶山探視父母，「是個孝子」，顯見與父母感情很好，死後才會葬在一起！據悉，嚴凱泰在自知將不久於人世後，早已叮囑後事低調處理，因此11日出殯時動員人數並不多，只有家屬與少數公司親近高層送行。

▲嚴凱泰11日出殯，伴父母長眠金寶山。（圖／記者郭世賢攝）