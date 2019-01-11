73.6萬台灣人赴海外工作打拚　這2種人最愛去人數增長最快

▲根據統計，2017年台灣人赴海外工作者高達73.6萬人，其中這兩種人成長人數最快。（示意圖／視覺中國CFP）

財經中心／綜合報導

國人赴海外工作人數近年來有逐漸攀升的跡象，從2012年正式突破70萬人大關後，2017年則已增至73.6萬人，又以女性和年輕人赴海外工作的成長比例最高，其中這8年來女性遠赴海外求職的人數足足多了6萬人，而未滿30歲的青年赴海外工作的人數成長最多。

主計總處運用戶籍檔連結國人入出國檔、勞工保險檔、全民健康保險檔等相關公務登記資料，推估106年國人赴海外工作人數，調查發現，近10年以來，國人赴海外工作的人數，除了2011、2015年受景氣影響，其他年份人數持續走上坡，直到2017年已增至73.6萬人。

觀察國人赴海外工作的國家，106年國人赴海外工作國家（地區）以大陸（含港澳）有40.5萬人、占比達55%最高，東南亞則有10.9萬人，美國10.1萬人，三者合占8成4。主計總處官員表示，國人遠赴海外求職人數逐年增加，但國內就業人數也穩定增加，並沒有明顯變化，因此不能以海外工作人數增加而認定人才流失情況更加嚴重。

另從性別進行觀察，國人赴海外工作者中，男性40.6萬人，占比55.1%，較上年增加3000人，同時也較2009年增加1.4萬人；女性33萬人，占比44.9%，較上年增加5000人，較2009年增加6萬人，占比增加4.1個百分點，由此可見，雖然兩性赴海外的比例差距逐漸縮減。

若按年齡別觀察，未滿30歲者14.7萬人，占比20%，較上年增1000人，也是2012年以來持續增加；30至49歲者則有35.8萬人，占比48.6%，也增加7000人，近幾年維持在35餘萬人；50歲以上者23.1萬人，占比31.3%，較上年增1000人，增幅則持續減緩中。