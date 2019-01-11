煉油廠變賽馬場？中油：會議沒有討論到

▲▼中油高雄煉油廠土地要變賽馬場，中油說，會議中沒討論到這一塊。（圖／中油提供）

記者馮建棨／綜合報導

中油董事長戴謙今天（11日）拜會高雄市長韓國瑜，會中討論到未來中油在高雄的投資，高雄也樂見中油多花心力在南部，不過雙方談話，沒有討論到未來高雄煉油廠要轉變成「賽馬場」。

韓國瑜表示，會跟中油公司之間建立一個對話平台，透過平台希望中油公司能夠解決高雄市空污問題，並且能夠在中油廠區週邊鄰近學校教室的冷氣安裝、空氣清淨機設備等等，對於這部分，已經將公司註冊登記轉到高雄市的中油公司允諾會協助。韓國瑜也非常肯定，畢竟中油來到高雄在稅收方面，對高雄市政府來說將是一大助力。

中油說，今日晤談議題推動環境保護、降低空污、土地汙染整治；台灣中油在高雄市的投資佈局以及企業社會責任等三點。中油表示，身為高雄在地的國營企業，將持續配合市府推動各項市政建設，並希望藉由溝通平台機制，在高雄市深耕並穩建佈局。

至於外界關心的高雄煉油廠之後要變成賽馬場，中油澄清，對於部分媒體報導雙方洽談高雄煉油區是否規劃為賽馬場云云，不過今天會談並未觸及相關議題。

▲▼中油高雄煉油廠土地要變賽馬場，中油說，會議中沒討論到這一塊。（圖／中油提供）