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學生有福！學貸史上最低利1.15%　台銀15日開放申請

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▲▼台銀學貸開放申請。（圖／截自台銀官網）

▲台銀學貸開放申請，有需求的學生相關問題可以上網查詢。（圖／截自台銀官網）

記者吳靜君／台北報導

107學年度下學期就學貸款下周二(15日)到2月27日止申辦，利率是1.15%堪稱是史上最低，只要就可以向高中以上就可以向台銀申辦，預估每學期超過20萬名學生申請。

台銀宣布，107學年度款臨櫃申辦作業自108年1月15日起至108年2月27日止。學生們也可以利用「台銀銀行就學貸款入口網」，可節省現場填寫及等候時間。台灣銀行國內各營業單位均可受理。

台銀官網顯示，可以申請貸款的金額包含學雜費包含學分費、實習費、書籍費高中為1,000元、大專3,000元，住宿費，如果學生住宿在校外，以校內住宿的費用為最高上限、生活費每學期上限為4萬元、中低收入戶資格者為2萬元，學生團體保險、海外研修費每年上限44萬元。

學貸的利率只有1.15%，堪稱是史上最低的利率，台銀表示，每學期都有20多萬人來申請，對弱勢、有經濟壓力的學生來說，是極大的幫忙。台灣銀行自101學年度開始全面推廣同一學程續貸者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生得有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候的苦，兼享手續費減半的優惠。

台銀建議首次前往台灣銀行辦理對保的學生同時開立活期存款帳戶，並申請金融卡及網路銀行，俾便將來可以利用前述「線上申貸」方式，辦理續借或屆期授權自動扣繳手續，一舉兩得。

台銀表示，就學貸款乃政府為照顧經濟弱勢家庭之學生，協調相關銀行開辦之優惠貸款，多年來已嘉惠莘莘學子無數。為落實政府德政，台銀均全力配合，不遺餘力；期勉所有申貸學生皆能順利完成學業，奠定良好基礎，未來投入職場奉獻所學，回饋社會。

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關鍵字：107年度學貸,開放申請,台銀,利率史上最低

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