保健食品熱銷狂賣　翔宇連19個月營收破億

▲翔宇董事長蔡嘉櫸。（圖／業者提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫〈6539〉公布2018年12月合併營收達1.45億元，年減14.85%，因醫美通路提前拉貨及保健食品旺季大力促銷下，致使單月營收衰退情況，但是仍寫下連續19個月單月營收站穩億元大關的優異成績，累計2018年全年合併營收達18.66億元，年增32.46％，創下新高紀錄。

翔宇表示，2018年受惠公司擴張旗下DV笛絲微夢保健食品在台灣的市場占有率，藉以創造品牌知名度提升，在廣告及行銷投放、代言人策略等整體效益展開有成，包括醇養妍、喜樂纖、聰蓉活力飲、蔬暢輕飲等暢銷款保健食品，在DV官方購物網、MOMO及東森電視購物、康是美及屈臣氏實體通路寫下熱賣佳績，帶動整體保健食品營收比重自2017年度的35％攀升至2018年度50％，再加上主要合作的醫美通路客戶的周年慶促銷，拉升翔宇旗下醫美醫材產品保持良好銷售暢旺的表現，成為挹注翔宇2018年營收的主力。

展望2019年，翔宇生醫總經理張麗綺表示，期待翔宇在旗下DV保健食品、SPA美容會館及保養品三大引擎火力全開，同時落實精準行銷策略、優化SPA通路單店營運表現、槓桿縱橫整合效益下，有望全力推進翔宇生醫2019年整體營運成長態勢。

張麗綺表示，翔宇近兩年積極推動保健食品業務發展，是帶動集團整體營收快速成長的重要動能，目前翔宇計畫2019年將優化整體保健食品的行銷策略，除了保持推出以健康美體、養顏美容等訴求為主的新款保健食品搶市，持續循一貫的知名代言人策略，並複製過去成功的銷售模式外，並同步強化既有保健食品的銷售布局，以及提高DV在中國市場的品牌知名度，以強化整體營收持續穩定成長之基石。