iPhone賣不動、電腦也不行了？Mac 2018年第4季出貨量下滑3.8%

▲即便2018年Apple推出了新一代的Macbook Air和Mac mini，整體出貨數字仍拉不起來。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

根據國際調研機構Gartner的最新數據顯示，2018年第4季度Mac出貨量下降了近3.8％，約是490萬部，佔個人電腦（PC）總體市場的的7.2%；與去年同期相比，2017年同一季度總共出貨了510萬台Mac。

根據Gartner的數據顯示，光是在美國，2018年第4季度Mac出貨量就下降了2.1％；蘋果電腦在2017年第4季度出貨量為180萬台，而在2018年第4季卻只有170萬台。這導致了蘋果雖然仍然是美國第四大PC供應商，但其市場份額卻從12.4％降至12.1％。

值得注意的是，Apple在2018年時推出了新版的Mac mini與MacBook Air，但仍挽救不了2018年第4季度Mac出貨量下降的情況。Gartner推測，雖然Apple在2018年對電腦產品有了許多重大更新，但是產品價格卻仍偏高，可能因此澆熄了用戶升級的想法。

不過，雖然出貨量下滑，但是蘋果電腦的卻從2017第4季7.1%，爬升到2018年第4季度的7.2%。Gartner認為，這是因為整體PC市場出貨量下滑了4.3%，舉凡戴爾、惠普、宏碁，以及華碩等PC廠也都有一定幅度的下滑。總體而言，Apple仍然是全球第四大PC供應商。

根據Gartner資深分析師Mikako Kitagawa指出，截至2018年為止，PC出貨量已連續第7年下降；PC出貨量的下降可歸因於CPU長時間供不應求、政治和經濟條件的不確定性，以及消費者需求疲軟等。