舊制勞退足額提撥率破9成　去年80家企業違法挨罰1016萬

▲根據統計，去年符合足額提撥的勞工退休準備金的事業單位高達98.48%。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為避免勞工退休時領不到退休金，勞基法修正後要求雇主須在每年3月底前足額提撥未來1年達成退休條件勞工所需的退休金，勞動部今（11）日公布，2018年符合足額提撥的勞工退休金準備金的事業單位已達98.48%，不過未足額提撥的事業單位則以30人以下居多，去年共有80家企業挨罰，罰鍰金額達1016萬元。

為保障舊制勞工退休金權益，2015年2月4日修正公布《勞動基準法》第56條第2項規定，也就是俗稱的華隆條款，雇主除了按月提撥退休準備金之外，應於每年的年底預估次一年度成就退休條件勞工所需退休金，並於次年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。

勞動部每年會同地方主管機關在各地辦理說明會，以去年為例，一共辦理73場、5727位事業單位代表參加，地方主管機關於年初發文通知轄內事業單位，督促其依法估算及補足差額，自4月起就尚未補足差額的事業單位逐案查處及輔導，全年已查核7萬餘家。

▲為防止退休時領不到退休金，勞基法3年前修法明定，雇主必須於年底預估未來一年度成就退休條件勞工所需退休金。（示意圖／記者張一中攝）

根據勞動部統計，今年適用勞退舊制的事業單位有10萬4393家、95萬名勞工，截至去年12月底，已符合足額提撥規定的事業單位達10萬2809家，占全體舊制事業單位的98.48%，全年度已提撥金額達1234億元；至於未足額提撥的事業單位則有1583家，其中5人以下事業單位佔7成，30人以下事業單位（含5人以下）則佔約9成，整年度裁罰80件，裁罰金額達1016萬元。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞表示，這條款上路迄今3年，從2016起開始執行，2016年足額提撥率達93.22%、已提撥金額達2265億元；2017年足額提撥率達97.32%、已提撥金額達1127億元；到了2018年足額提撥率達98.48%、已提撥金額達1234億元，連續3年足額提撥率達9成以上。