好慘！2018年國內167檔股票型基金　僅12檔有賺錢



▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者劉姵呈／台北報導

回顧2018年，台股在走了9個月的多頭行情之後，突迎來10月份的股災大，結束史上最長萬點行情，進入大震盪，最終全年下跌8.6%，投資人一整年的獲利全賠回去。根據投信投顧公會最新的資料顯示，2018全年167檔投資國內的股票型基金及指數股票型基金（ETF）中，僅12檔為正報酬，其中報酬率前十大僅3檔為基金，其餘7檔是ETF。

去年度冠軍為國泰臺灣低波動30 ETF（00701）全年報酬5.20%，表現亮眼，分析其成分，因此檔為台股市場中的低波動股票，這些股票必須是業績優良的類股，才能維持穩健股價，即波動相對低，成分股包含有中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆是市場上殖利率高且股價穩健的好股票，在市場越震盪時，反而更能夠抗跌。第二名則為元大台灣ETF傘型基金（0055），第三名為野村台灣高股息基金，第四名為富邦台灣金融ETF（0059），前四名的年度報酬率皆超過4%。

法人提醒，2019年全球經濟放緩，各國GDP增速將走緩，恐將延續中美貿易戰、升息和通膨問題等風險，將使得全球投資市場相對震盪，投資要選對策略，才能趨吉避凶。