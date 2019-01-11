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大同慘了！金管會抓到「不只2家」新違法陸資偷買大同　

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▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大同集團旗下子公司接連陷入財務危機，沒想到2018年12月又被金管會查到新違法陸資。金管會主委顧立雄日前表示要在2018年底前做處分，但至今仍未處理。顧立雄今天(11日)透露，因為後來發現「不只2家違法陸資在買大同」，拉長查核時間，目前正在請大同陳述意見，希望能盡快趕在農曆年前處分。

大同在2018年11月驚爆被查到新違法陸資，證期局後來也證實，有發函給大同的外資保管銀行，要求外資保管銀行出具證明，若保管銀行未出具證明恐就會被認定為陸資。金管會也跟香港的監理機關合作進行查核，請香港提供給我國金管會必要的查證資料。

顧立雄在2018年12月時表示，正請大同做相關陳述意見，並且特別要進一步跟香港的監理機關再做最後的一些資料比對。

原本金管會預計要在2018年底前做出處分，可是一直拖到今年1月初都還沒有公開處分內容。顧立雄今天(11日)透露，主要是在跟香港做查核時，發現有新事證，發現「不只2家違法陸資在買大同」，因此才會拉長查核時間。是否來得及在農曆年前作出處分？顧立雄說：「我們會盡快！」

陸委會已提高違法陸資的罰則，從原本最高的60萬元，調高到最高2500萬元，且可按次連續處罰到改善為止。若金管會針對這次大同新違法陸資開罰，最高可以罰到2500萬，成為提高罰鍰後的第一案。

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關鍵字：金管會,顧立雄,大同,陸資

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