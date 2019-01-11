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農曆年逼近　內外資本周重砸338億搶紅包行情

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易談判氣氛偏向樂觀，加上台股三王營收報佳績，市值大增激勵台股今（11）日上漲38點收9,759點，外資本周重砸上百億銀彈加碼台股；而內資方面投信、自營商、實戶等內資買盤也跟進追捧，在內外資本周資金點火下，買超金額達338.6億元，推升台股本周加權指數上漲376.89點，漲幅4.02%；全體上市公司市場總值為新台幣29兆4,325.12億元，較上周增幅約為4.04%。

台股今日盤面主要受台股三王股價齊漲作收，尤以大立光漲勢最強，推升指數最高來到9,796.98點；終場大盤收9,759.4點，上漲38.71點，漲幅0.4%，成交量938.18億元，今年以來周線首度翻紅，更突破季線9,754點。合計台股三王今日股價齊漲作收，市值大增1,542.79億元；而三大法人外資及陸資、投信、自營商全數買超，合計買超新台幣62.49億元。

外資由賣轉買，本周買超金額有245.2億元，買超前10名個股中，金融股就佔一半，其他有群創、台積電、大同、中鋼與台灣50；而內資本周則較為青睞大成鋼、華航、台達電、光寶科等傳產與電子股。

法人表示，農曆年逼近，投信、自營商、實戶等內資買盤也相繼進場，搶搭年前的紅包行情，大盤仍有機會再戰前波高點9,858點。不過，多頭仍要慎防利多出盡的回馬槍，而股王大立光法說落幕後，緊接上場的就是權王台積電。

台積電去年營收首度突破兆元，一舉衝達1.031兆元，創下歷史新高，達成年增率目標，法說會於下周17日登場，除了財報獲利之外，法人更關心台積電所釋出的景氣風向球，包括產業狀況、資本支出、7奈米加強版導入EUV進度、手機之外的業務接單、5G晶片、半導體及晶圓代工的成長率等。

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