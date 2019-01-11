股王大立光穩軍心大漲逾8%向前衝　台指期收漲56點重返9700點

▲台指期今天開高走高，指數飛越9700點關卡，小型大立光期貨表現更是不遑多讓，大漲逾8%。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判樂觀，市場認為今年有望達成協議，激勵國際股市強彈，台股期現貨今（11）日開高走高，其中台股終場上揚38.71點，以9759.4點作收，台指期再度重返9700點大關，尾盤上漲56點，收在9750點，成交量16萬6724口。

美中貿易開啟第二輪談判，推升美股連續5天收紅，台股今天開高走高，開盤上漲32.94點，以9753.63點開出，在股王大立光2018全年獲利繳出漂亮的成績單，盤中一度大漲逾9%，帶動其他權值股勁揚，盤中最高一度來到9796.98點，距離9800點大關僅一步之遙，終場上漲38.71點，收在9759.4點，成交值938.18億元。

台指期也同步震盪走高，一開盤隨即漲破9700點關卡，加上電子期指、金融期指一片紅通通，其中小型大立光（OL）期貨今天表現相當亮眼，大漲逾8%，終場上漲56點，收在9750點，成交量16萬6724口，再度攻回9700點關卡。

期貨分析師表示，美中貿易戰談判釋出樂觀消息，加上人民幣近期創波段新高，國際情勢逐步回穩，帶動台指期上漲，外資出現比較大幅度的買超，預期在下周三台指期結算前，可持偏多看待，不過後市將呈現短多長空格局，建議投資人逢高可減碼部位。