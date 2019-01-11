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一張表秒懂為何日圓會愈來愈貴

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▲▼一張表秒懂日圓為何愈來愈貴。（資料來源／採訪整理；圖／記者劉姵呈製）
▲一張表秒懂日圓為何愈來愈貴。（資料來源／採訪整理；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／綜合報導

本周因美中貿易談判樂觀，激勵全球股市走揚，匯市方面，本週美元指數則受到Fed鴿派的言論影響而持續出現下跌修正走勢，但反觀日圓卻是維持強勢格局。本周也有許多外銀及匯銀人士指出，日幣邁入2019年會持續大幅升值，甚至升值會超過新台幣，讓不少哈日族心惶惶！但你知道為什麼日圓持續看漲嗎？

元大投信期貨信託部指出，自從去年川習會達成貿易戰暫時休兵90天後，到本週美中貿易代表於北京舉行貿易談判，而中國大陸副總理意外出現於會場使外界普遍解讀為中方迫切地想結束與美方的貿易紛爭。市場對於此次談判感到樂觀，也激勵了全球股市反彈走升。隨著股市的反彈，日圓在上周大幅升值後，本週呈現盤整但仍是強勢的格局。

中美此次談判於周三落幕，除了中國大陸承諾從美國購買大量農業、能源及製成品以及服務外，
美國貿易代表辦公室在一份聲明中詳細介紹了最新會談的具體成果，並表示雙方討論到「實現兩國貿易關係公平，互惠和平衡的途徑」等議題。

此外，談判也觸及與知識產權保護相關的問題以及解決世界兩大經濟體之間貿易爭端的任何協議的必要性。如果在3月2日前沒有雙方仍無法達成協議，美國總統川普已表示在中國大陸經濟大幅放緩的情況下，將繼續將自大陸進口價值2000億美元的關稅10%上調至25%。

美國聯準會（Fed）12月會議紀錄也顯示，決策官員們認為，由於通膨依然緩和，央行對未來升息可能更有耐心。此外，少數官員在會議上反對提高利率，儘管最終一致通過升息決議；但即便聯準會對強勢經濟進行了闡述，其仍將2019年可能升息的預測自3次降至2次。

而前日本央行(BOJ)理事門間一夫（Kazuo Momma）於本周受訪時表示，由於全球經濟增長放緩以及美中貿易緊張局勢使投資者處於緊張狀態，未來幾個月美元兌日圓匯率將有可能升至100。無論如何，日本央行2%的通脹目標仍將難以實現，當新鮮食品和能源價格被剝奪時，通膨率甚至難以達到1%。

綜合來看，日圓受到避險情緒的推升，以及不利於以出口為導向的日本經濟看漲，然而在經歷6年激進的刺激計劃後，日本央行並沒有多少手段可以來應對徹底的經濟衰退。

元大投信指出，美中貿易戰雖然暫時傳出樂觀的消息，但以過往經驗來看，貿易戰可能不會太快落幕；而在股市動盪難以避免的情況下，避險需求仍將主導今年的日圓走向。

外匯交易員也表示，日圓對美元匯價本周收108.43，小貶0.71%；但因目前各界都看壞今年第1季經濟展望，不排除資金會持續從股市撤退，投入避險商品，日圓還有升值空間，對新台幣匯價也許很快重現0.3元以上的價位。

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關鍵字：日圓,美元,新台幣,日本,貨幣政策,外匯,日圓上漲

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