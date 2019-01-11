證交所攜手富邦證海外招商　近20家台商熱情與會



▲台灣證券交易所、富邦證券、勤業眾信聯合會計師事務所與建業法律事務所共同出席前進台灣資本市場說明會。（圖／富邦證券提供）

記者劉姵呈／綜合報導

2018年受到中美貿易戰之影響，金融交易市場顯得不平靜，而預期今年波動也不亞於去年。為協助企業回台上市，為企業提供極佳的籌資併購平台，以壯大整體企業的市場規模，台灣證券交易所、富邦證券、勤業眾信聯合會計師事務所與建業法律事務所，昨（10）日於東莞喜來登酒店聯合舉辦華南地區前進台灣資本市場說明會，與台商企業分析台灣資本市場優勢及台商關心議題，現場共有近20家台商熱情與會。

證交所總經理簡立忠指出，東莞地區素有世界工廠的稱號，更是中國大陸第一上市主要企業所在地，在面對快速變化的國際經濟情勢，及企業轉型、二代接班議題，企業透過上市籌備的過程，不但可讓企業內控、財務透明及公司治理有效改善提升，更可以接軌國際邁向永續經營。而證交所也通過了多元上市方案，縮短上市審查期間，就是希望協助台商回台上市，提供完善便捷的籌資管道。

富邦證券總經理程明乾進一步指出，早期台商到廣東地區在地深耕已將近二十年，而今進一步邁向國際舞台之際，如何脫穎而出，人才、技術及市場是致勝關鍵，而資金來源預做規畫更是企業發展的重要後盾。

程明乾表示，富邦證積極打造大投行，提供創投投資、IPO上市櫃、SPO籌資、大中華併購財務顧問等一條龍服務，這幾年表現皆越來越亮眼，去年度在SPO承銷件數為市場之最，SPO籌資承銷金額、IPO承銷金額及興櫃市占率均為市場第二名，穩居市場前兩大券商。

富邦證近期也成功輔導像是復盛、南寶、興能高也陸續於去年底前掛牌，其中復盛更是去年整年IPO市場最大金額發行案，已累積豐富的IPO經驗。