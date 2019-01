特斯拉飛起來！馬斯克預告將以SpaceX技術打造飛行跑車

▲馬斯克預告,未來特斯拉跑車將能飛行。(圖/路透)

科技中心/綜合報導

在馬斯克的代辦清單裡,有著用電動車特斯拉取代石油動力汽車、搭乘SpaceX火箭到火星上建立一座城市、在洛杉磯地底下挖隧道解決交通壅塞的問題、透過神經織網技術將人腦與電腦連接。如今馬斯克的代辦事項又添一筆:再跑車上加裝可讓車垂直飛行的推進器。

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)周三(9)在推特轉貼一則貼文,內容為一張動態圖片,顯示與地面垂直飛行的車輛。並稱特斯拉新款敞篷跑車Roadster「將會做到相同的功能」。該跑車起始售價約為20萬美元(約新台幣621萬元)。

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8