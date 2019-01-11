　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

特斯拉飛起來！馬斯克預告將以SpaceX技術打造飛行跑車

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克預告，未來特斯拉跑車將能飛行。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

在馬斯克的代辦清單裡，有著用電動車特斯拉取代石油動力汽車、搭乘SpaceX火箭到火星上建立一座城市、在洛杉磯地底下挖隧道解決交通壅塞的問題、透過神經織網技術將人腦與電腦連接。如今馬斯克的代辦事項又添一筆：再跑車上加裝可讓車垂直飛行的推進器。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周三（9）在推特轉貼一則貼文，內容為一張動態圖片，顯示與地面垂直飛行的車輛。並稱特斯拉新款敞篷跑車Roadster「將會做到相同的功能」。該跑車起始售價約為20萬美元（約新台幣621萬元）。

該貼文一出，知名YouTuber「MKBHD」（Marques Brownlee）就回應：「我覺得你不是在開玩笑。」隨後馬斯克也親自回應道：「我不是。我將使用SpaceX的冷流噴射推進器系統結合超高壓空氣...」網友也提出疑問，能否在不到8秒的時間內加速1/4英里，馬斯克則回應「沒問題」，甚至「加速到人類的耐力極限」。

特斯拉對馬斯克在推文的發言並未做出任何回應。事實上，這並非馬斯克首次討論到讓特斯拉飛起來的構想，他在2017年就曾提出這種可能。馬斯克也並非唯一個追求「非車」的人，Google聯合創辦人佩吉（Larry Page）投資的新創公司「小鷹」（Kitty Hawk）也正在研發非行車。

小鷹執行長特龍（Sebastian Thrun）於今年2月告訴CNBC，這款飛行車將於5年內問世。

ET快訊
2018最驚艷手機！網票選OPPO第二名...「iPhone
婆婆當眾掀衣！露媳婦32週孕肚要親戚「來摸摸看哦」

關鍵字：馬斯克,特斯拉,電動車,飛行車

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

內閣總辭後勞動部長要留任？　許銘春沉默3秒：目前沒有接到電話

特斯拉飛起來！馬斯克預告將以SpaceX技術打造飛行跑車

法稅改聯盟包圍財部　控訴五大罪　交代超徵稅金流向

限時7天！　亞太電信推月租177超殺吃到飽方案

去年上市櫃營收創新高破35兆　法人：2019年恐觸頂轉弱

內閣總辭財經首長多數留任　僅國發會打包走人

影／郭台銘回憶首支iPhone量產　賈伯斯親自教怎麼滑手機

華為哭哭　挪威政府考慮加入抵制5G技術

研勤CES創新獎商品　上半年推進化版

有線電視「萬年頻道表」惹民怨！　NCC欲用擴大區塊化解決

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

內閣總辭後勞動部長要留任？　許銘春沉默3秒：目前沒有接到電話

特斯拉飛起來！馬斯克預告將以SpaceX技術打造飛行跑車

法稅改聯盟包圍財部　控訴五大罪　交代超徵稅金流向

限時7天！　亞太電信推月租177超殺吃到飽方案

去年上市櫃營收創新高破35兆　法人：2019年恐觸頂轉弱

內閣總辭財經首長多數留任　僅國發會打包走人

影／郭台銘回憶首支iPhone量產　賈伯斯親自教怎麼滑手機

華為哭哭　挪威政府考慮加入抵制5G技術

研勤CES創新獎商品　上半年推進化版

有線電視「萬年頻道表」惹民怨！　NCC欲用擴大區塊化解決

網喊韓國瑜2020選總統　命理師「他太講義氣」：只有2成機會

上海鼓勵台企科創板上市　李文輝：將做好金牌「店小二」

影／裕隆集團嚴凱泰11日出殯　白綾帝王帳伴父母長眠金寶山

突被手電筒燈光照射　男罵警「看三小」　檢：天色昏暗不起訴

蔣萬安10歲才知身世　老師一句「你爺爺過世」超震撼！

「玖壹壹師弟」饒舌嗆《聲林》林孟辰　蕭敬騰：太兇了！

快訊／急載病患轉院！北市救護車和保時捷擦撞　車尾燈破裂

工作衝突談判破局　花蓮男朝對方住家開槍後逃亡

《傳說對決》新戰隊TXO參戰GSC職業賽　五月天怪獸擔任第六人

高血壓必知！7種降血壓藥作用與功效各有不同

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

財經熱門新聞

南投50歲大叔花100元買彩券..

春節遊日趕快先買日幣！　外銀點..

賣湯圓年賺50億　他50歲創業..

女星淪月光族圖強存錢術　靠2招..

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近..

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

神似林真亦！財部正妹小編變網紅

內閣總辭財經首長多數留任

郭台銘回憶首支iPhone量產

小米股價下跌　老謝：最後是小股..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

蘋果股價不被看好　全因iPho..

更多熱門

相關新聞

哀怨臉射過來！柴後腿痠陪媽買菜

「嗯...阿母可以買快點嗎！」網友邱采翎日前經過臺中后里火車站附近，撇見一隻柴柴超可愛，看牠努力站在電動車上「保持平衡」。雖然臉部表情有點哀怨，但仍靜靜地陪阿母買菜菜，她將整個溫馨又搞笑的畫面手刀拍下。

黑寡婦「電動哈雷重機」即將開賣

馬斯克愛中國　李克強：給你綠卡

特斯拉Model X／Model S 75D停產

李克強會見馬斯克　祝賀特斯拉上海廠開工

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

27歲網紅豪宅曝光！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面