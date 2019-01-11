特斯拉飛起來！馬斯克預告將以SpaceX技術打造飛行跑車

▲馬斯克預告，未來特斯拉跑車將能飛行。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

在馬斯克的代辦清單裡，有著用電動車特斯拉取代石油動力汽車、搭乘SpaceX火箭到火星上建立一座城市、在洛杉磯地底下挖隧道解決交通壅塞的問題、透過神經織網技術將人腦與電腦連接。如今馬斯克的代辦事項又添一筆：再跑車上加裝可讓車垂直飛行的推進器。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）周三（9）在推特轉貼一則貼文，內容為一張動態圖片，顯示與地面垂直飛行的車輛。並稱特斯拉新款敞篷跑車Roadster「將會做到相同的功能」。該跑車起始售價約為20萬美元（約新台幣621萬元）。

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8 — Elon Musk (@elonmusk) 2019年1月9日

該貼文一出，知名YouTuber「MKBHD」（Marques Brownlee）就回應：「我覺得你不是在開玩笑。」隨後馬斯克也親自回應道：「我不是。我將使用SpaceX的冷流噴射推進器系統結合超高壓空氣...」網友也提出疑問，能否在不到8秒的時間內加速1/4英里，馬斯克則回應「沒問題」，甚至「加速到人類的耐力極限」。

I’m not. Will use SpaceX cold gas thruster system with ultra high pressure air in a composite over-wrapped pressure vessel in place of the 2 rear seats. — Elon Musk (@elonmusk) 2019年1月9日

特斯拉對馬斯克在推文的發言並未做出任何回應。事實上，這並非馬斯克首次討論到讓特斯拉飛起來的構想，他在2017年就曾提出這種可能。馬斯克也並非唯一個追求「非車」的人，Google聯合創辦人佩吉（Larry Page）投資的新創公司「小鷹」（Kitty Hawk）也正在研發非行車。

小鷹執行長特龍（Sebastian Thrun）於今年2月告訴CNBC，這款飛行車將於5年內問世。