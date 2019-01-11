法稅改聯盟包圍財部　控訴五大罪　交代超徵稅金流向

▲法稅改聯盟到財政部抗議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵、吳靜君／台北報導

法稅改聯盟今(11)日再度包圍財政部抗議，並表示財政部欺騙總統蔡英文超徵不是來自經濟成長。法稅改聯盟控訴財政部五大罪狀，包含超徵五千億稅收不還於民、違法編列獎金、侵害人權、濫用解釋令課稅及違法製造萬年稅單。

這五大最罪狀包含：一，超徵五千億元不還於民、四年超徵五千多億元拒絕還民，流向不明；二，違法編列獎金，涉及圖利，每年編列上億元獎勵金；三，侵害人權提訴願先繳一半稅額才能免除強制執行，違反憲法及國際人權兩公約，侵害人民訴願權及財產權；四，濫用解釋函令課稅，違反租稅法定原則，稅制不公開、不透明，人民業企業無所適從；五，違法製造萬年稅單，違背三審無罪無稅判決，拒絕繳銷1219冤稅案，嚴重侵害人權。

近期與論炸鍋的分享經濟紅利話題，法稅改聯盟現場戳破財政部的謊言，特製法稅改戰車播放歷年來立委質詢、專家彥巖等，直指超徵原因有一半是來自非法課稅，踢爆台灣稅災淹腳目。

法稅改聯盟表示，目前總辭中的財政部長蘇建榮不要欺騙總統蔡英文、超徵稅收主要是沒有調查就亂開稅單，點名蘇建榮出面，交代清楚經濟景氣冷颼颼，超徵的原因為何？根據統計，去年有1021萬件欠稅欠費被強制執行案件，稅官貪圖稅務獎金也是元兇之一。

▲法稅改聯盟到財政部抗議。（圖／記者袁茵攝）