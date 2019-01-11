去年上市櫃營收創新高破35兆　法人：2019年恐觸頂轉弱



▲2018年上市櫃營收高達35.15兆元，連二年創新高。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

2018年上市櫃公司營收昨（10）日已經全數公布，全年營收高達35.15兆元，刷新歷史新高！12月營收3.18兆元則年減2.0%，12月營收創新高家數下滑至99家，年減23%。法人表示，由於中美貿易衝突及蘋果訂單下滑兩大因素，2019年上市櫃營收恐由強轉弱。

全球景氣自2018第四季起自高峰反轉，上市櫃公司12月面臨傳統淡季、蘋果終端產品銷售不振等影響，上市櫃2018年12月單月合併營收3.18兆元，月減2.6%、年減2.0%，共有99家營收創下歷史新高，優於11月的66家。創新高的公司主要有亞泥、貨櫃雙雄、統一超、百和等傳產股，以及智邦、京元電、康普、新普、凱美、智寶等電子股。

然而，2018年全年營收仍高達35.15兆元，連2年創下歷史新高。又以歷年同期來觀察，較2017年的129家明顯減少，更創下2012年來新低，不過令市場驚豔的是，全年營收飆上35.15兆元，年增7.7%，已連2年創下新紀錄。

全年營收列第一名為鴻海擴增至5.29兆元歷史新高，蟬聯冠軍寶座；和碩守住亞軍，台積電擠下廣達排名第三。

展望今年元月營收，法人認為，雖然2月適逢農曆過年，客戶可能提前拉貨，但仍難以避免淡季效應，可能會較上個月持續走跌；至於今年全年，由於去年上半年基期偏高，加上全球景氣持續趨緩，企業營收要持續登頂，難度恐相對增加。

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