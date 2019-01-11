財訊／一個人×廢商機　2019年繼續潮

文／孫蓉萍

耶誕節的禮物總是讓人期待，歌壇天王周杰倫2018年就收到妻子昆凌價值千萬元的藍寶堅尼跑車，羨煞眾人；不過注意流行時尚的人，更關注的是：照片中昆凌穿的粉白配色「老爹鞋」是什麼牌子？

看來笨重又呆板的老爹鞋，曾是90年代流行的運動鞋，但法國時尚品牌Balenciaga發揮創意，推出超厚鞋底的復古鞋款，沒想到引起搶購熱潮；而且只要穿搭得宜，因為有增高效果的厚鞋底和複雜流線的鞋面設計，穿上後反而顯瘦又顯高。於是，LV（路易威登）等各名牌和運動品牌也紛紛跟進，加上蔡依林、楊丞琳等明星加持，一些款式一上架就被訂走。昆凌當天穿的Alexander McQueen售價近25000元，雖名為老爹，卻甜美無比。

一個人商機

搶購美妝、香氛寵愛自己

不論是Yahoo奇摩購物中心或遠東SOGO百貨公司，都可以看出老爹鞋在2018年受到熱愛。勞動部的資料指出，2017年台灣人平均總工時高達2035小時，比刻板印象中認為過勞的日本還多出307小時；因此，在努力工作的同時，人們也愈來愈懂得善待自己，其中又以年輕女性更注重自己的消費。

政治大學特聘教授別蓮蒂依據東方線上的研究資料指出，58%的消費者認為工作只是為賺取生活的花費，下班後的生活才是人生的重心，他們培養生活興趣，延展生活豐富度，追求工作上得不到的成就感。調查顯示，近4年來，個人對於生活品味、質感消費、個人風格等要求都不斷提升。

研究結果顯示，7成消費者享受1個人的獨處時間，因此衍生出「1個人商機」。雖說是「1個人」，但並不是和「單身」畫上等號，因為即使為人妻、為人母，仍希望找尋自己的人生意義，要自行支配時間。照顧家庭很重要，但和朋友出外聚餐也不能拒絕，另外還要不時做個SPA或美甲，保持美美的。工作1天回到家，則想擴散香氛，享受1人獨處的閑靜和放鬆，或睡個好覺。

遠東SOGO即發現，睡眠商機在2018年成形，例如床墊業績呈現兩位數成長，高達6位數的幾十萬元高價床墊也會受到青睞。號稱可以改善睡眠品質的麻藥枕頭、以及花仙子等品牌的室內擴香產品，也名列Yahoo奇摩購物中心2018年熱銷排行榜上。

至於美妝，先前氣墊粉餅大為流行，不只是韓系品牌，連蘭蔻等歐、美品牌也跟進。值得一提的是，美妝行銷手法的多樣化，刺激消費者的玩心，化妝品牌推出包裝精美的「倒數月曆」，過新年前每1天拆開1格，裡面裝的是小容量的正品，除了適合旅遊攜帶之外，更重要的是像尋寶或拆禮物一樣，1個月內天天有驚喜，生活更豐富。…(本文節自財訊572期，詳全文)

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