財訊／北富銀搶客群從炒熱轉帳業務下手

文／林文義

台灣金融商品高度同質化競爭非常激烈，銀行業者如何才能殺出一條血路找到新業務？台北富邦銀行總經理程耀輝說，祕訣其實很簡單，「就是讓消費者喜歡你（銀行） ！」而透過手機行動支付，就是讓銀行了解消費者的最佳利器。

發紅包提高互動樂趣

客戶往來資產多了15%

程耀輝指出，傳統上，銀行和客戶之間的對話機會不多，例如，你向銀行借房貸後，這家銀行1年會和你聯絡幾次？但行動支付興起後，能讓金融業務多一點樂趣，讓銀行能從分析行動支付的數據中，了解客戶的生活軌跡，並增加和客戶對話的機會，那就會有新的生意可做。



許多銀行發展行動支付，偏重在用高回饋提高客戶刷卡或消費金額，但台北富邦銀行則是把手機行動支付發展重點，放在轉帳的項目；根據中央銀行統計顯示，在2016年，全部支付項目中，透過金融機構轉帳的金額高達612兆元，是台灣GDP（國內生產毛額）的28倍，程耀輝認為，在行動支付中，轉帳才是王道。

也因此，台北富邦銀行在2017年年底推出「M+富邦旺紅包」（簡稱M+）的通訊軟體，讓客戶除可在M+上通話聯絡外，還可透過手機把金額轉到其他人帳戶中（此種轉帳行為通稱為發紅包），到了2018年11月，累計台北富邦銀行客戶之間用M+已發了182萬個旺紅包，轉帳的紅包金額高達10億元，且經常使用M+的活躍客戶數高達100萬人；也就是說，透過M+發紅包讓台北富邦銀行的客戶動起來了。

程耀輝說，2018年台北富邦銀行全部客戶委託銀行管理的資產（AUM）平均增幅只有2.7%，但下載M+程式發紅包功能客戶的AUM平均增加了15%，其中差別非常大。

了解消費者生活軌跡

增加高黏度與高頻次客戶

當初推出M+的發紅包功能時，金融業者都在猜測台北富邦銀行背後一定有什麼盤算？程耀輝說，其實這是想太多了，台北富邦推M+就是好玩嘛！增加金融樂趣，達到金融即生活，生活即金融的目的。以往過節或祝賀朋友生日時，許多人都是用手機通訊軟體發個祝賀語，但當消費者透過手機除可祝賀對方還可轉帳發紅包給對方，那感覺就不同了，而消費者發紅包愈多，轉帳次數愈高，與銀行互動頻次也跟著提高，銀行就可透過其中的互動，了解消費者的金融行為與生活軌跡，而開發出新業務。

因為客戶用M+發紅包給朋友時，上面也可寫文字，台北富邦銀行分析後，發現很多客戶使用M+的高峰期是在中午，就是利用M+轉帳買午餐，台北富邦銀行就派員與賣午餐的商家接洽，結果鄰近銀行的台北市忠孝東路4段216巷附近，就有20%的餐廳店家加入M+的行列，這就開發到新客戶，而這些商家又有後續的貸款需求，且銀行的消金部門也可做到商家老闆個人資產的財富管理業務。…(本文節自財訊572期，詳全文)

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