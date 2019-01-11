內閣總辭財經首長多數留任　僅國發會打包走人

▲▼行政院長賴清德率內閣總辭，新閣揆可望由蘇貞昌接任，財經首長多數將留任，只有少數部會會有小更動。（圖／行政院提供）

財經中心／綜合報導

行政院長賴清德今天（11日）在臨時行政院院會中提內閣總辭，外傳新閣揆人選將是前行政院長蘇貞昌回鍋，不過蘇的財政背景較為薄弱，因此現任多個財經首長可望留任，傳出只有國發會會有異動。

國發會主委陳美伶日前就表態會跟行政院長賴清德「同進退」，今天雖然國發會主委辦公室平靜沒有異樣，不過過去已經傳出辦公室在選後就開始低調打包。過去陳美伶說過，「內閣總辭總辭就會一起辭」，總辭院長辭閣員也就會一起，這就是體制。記者追問未來是否會繼續留在國發會推動業務，陳美伶笑回，「再說」。

▲▼行政院長賴清德率內閣總辭，新閣揆可望由蘇貞昌接任，財經首長多數將留任，只有少數部會會有小更動。（圖／資料照）

經濟部長沈榮津在這波內閣總辭當中可望留任，過去在討論是否會留任，沈榮津只說，沒接受到這樣的消息，但身為政務官就是要「尊重長官」。沈榮津還提到，就以平常心做事，政務官就是尊重長官，就算現在是行程滿檔，還是秉持「做一天和尚就敲一天鐘」，把事情做好。

金管會主委顧立雄因為在金管會表現優異，日前也被外界視為是副閣揆人選之一，金管會內部也在討論「主委會不會高升？」但據悉昨天(10日)他在金管會的辦公室並未在「打包」，且今天(11日)下午仍然將依照固定行程，以金管會主委身分出席公開活動致詞，似乎是有「留任」的意味。據媒體報導，顧立雄婉拒副閣揆職位，認為任期頂多剩下1年，仍希望留在金管會好好做事。金融業者也認為，他在金管會推動的多項法規，包括金金併、純網銀、監理沙盒等重大政策幾乎要等到今、明年成效才浮現，加上小英政府急著要拚經濟，現階段應該沒有動顧立雄的必要。

▲▼行政院長賴清德率內閣總辭，新閣揆可望由蘇貞昌接任，財經首長多數將留任，只有少數部會會有小更動。（圖／資料照）

財政部長蘇建榮可望留任。據了解，蘇建榮接任後嚴守財政紀律有功，雖然近期「還稅於民」的爭議很大，但是他仍能夠適時向外界說明超徵稅收與歲計賸餘的不同，以及讓民眾了解嚴守財政紀律的重要性。蘇建榮日前也對職務表達過看法，如果內閣要總辭，他會平常心看待，該做好的事情做好，就沒有遺憾。

至於在主計總處部分，民進黨政府從2016年5月20日上台迄今，歷經多次內閣改組，不過主計長朱澤民擔起國家財政收支管理重責大任後，從未在換血名單中，身兼國家重大統計及未來規劃，鮮少有途中換人的狀況，現在主計長可望繼續留任。據悉，他在主計總處的辦公室也沒有「打包」的跡象。

主計長朱澤民出身政大財政研究所，也多年任教財稅系，對於政府預算收支調度管理相當熟悉，甚至曾一度借調到健保局，協助財務制度的建立，因此在財稅方面的專業，備受外界高度肯定，因此這次內閣總辭，主計長留任機率高。

▲▼行政院長賴清德率內閣總辭，新閣揆可望由蘇貞昌接任，財經首長多數將留任，只有少數部會會有小更動。（圖／資料照）

去年2月以新人之姿接任勞動部長的許銘春，雖然沒有勞動相關背景，不過卻有律師的專業，對勞工法律一點也不陌生，一肩扛下掌管全台勞工的重責大任，她曾說過要當勞工的工頭，為勞工爭取權益，讓22K正式走入歷史，當時長達9小時的基本工資審議委員會，化解僵持不下的窘境，她的柔軟身段一覽無遺。

許銘春上任迄今接近1年的時間，無論大大小小的活動，都可見她的身影，展現十足的親和力，凡事都想自己來，有自信為勞工捍衛權益。然而她現階段並沒有重大錯誤政策需要下台以示負責，也應會繼續留任。