影／郭台銘回憶首支iPhone量產　賈伯斯親自教怎麼滑手機

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鴻海（2317）董事長郭台銘這個月9日出席深圳舉行的「回歸未來.感恩時代 2018-2019跨年之夜」活動，回憶第一支iPhone就是富士康在深圳製造生產，當時因為蘋果創辦人賈伯斯非常挑惕，因此自己幾乎6個月、８個月沒睡覺，而且自己應該是賈伯斯少數親自教學怎麼滑手機。

郭台銘以自己來到深圳打拚的過程為演講題目，並透過幾個故事帶觀眾談談富士康在深圳30年的發展過程，其中有個故事談到，當年第一台iPhone是在深圳誕生，雖然它是屬於美國籍，但是在深圳生的，也算是有中國身份證，雖然大家都說中國製造的是粗製濫造，但郭台銘卻認為不見得，因為iPhone這麼好的品質，也在深圳做出來，看你怎麼管理，怎麼用人，看你怎麼樣去執行你的制度。

▲郭台銘回憶首支iPhone量產，賈伯斯親自教怎麼滑手機。（圖／翻攝網路）

郭台銘還說，自己做第一台iPhone時，幾乎6個月、8個月沒睡覺，因為賈伯斯非常的挑剔，這個不行、那個不行，不斷地打掉重做、打掉重做，但是賈伯斯對於追求完美的態度，讓自己學到很多，對自己影響很大，甚至當時還沒有iOS系統的iPhone，自己還是賈伯斯親自教怎麼滑手機的少數第一人。

▲郭台銘回憶首支iPhone量產，分享富士康在深圳發展過程。（圖／翻攝網路）

郭台銘表示，富士康曾經雇用過1535萬人，累計用農民工1386萬人，大學畢業生約107萬人，但是大約10年前，人口紅利減少，必須要走機械自動化，因此富士康做了第一台深圳一號，後來證明自己是對的，現在已經有10萬台的機器人，正式完成無人的關燈工廠，這些都是富士康在深圳發展的過程。