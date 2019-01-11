理財周刊／防禦選股　鎖定兩大族群

台股去年現金殖利率高達4.4％位居世界前茅。產業透明度高又具備高殖利率股，為防禦選股主軸，生技族群景氣循環波動小，基期較低，容易吸引資金進駐。

文／馮泉富

美股於上周五(元月四日)再度拉出長紅，道瓊指數大漲七四六點(三．二％)，NASDAQ期貨更是大漲四．四％作收。按照大部分媒體的解讀是因美國十二月非農就業人口增速出現三一．二萬人的驚艷數據，大幅優於市場預期的十八．四萬人，再加上聯會主席鮑威爾出席亞特蘭大經濟論壇時的鴿派言論，促使美股大漲，這般解讀雖不能說錯，但也不完全對。

超好的就業數據 不見得有利於股市

相對精準的說法應該是：美股大漲的主因為FED主席表示，聯準會沒有預先設定利率政策，未來將保持耐心，觀察經濟發展，依經濟情勢的變化隨時準備調整政策立場，若FED縮表在金融市場引發問題，會調整縮表步伐，在必要時作出改變以支持經濟。

非農就業人口增速優於預期，只是當下樂觀氛圍的再襯托罷了，實際上對金融市場是好壞參半。因為若就業數據小幅優於預期是很好，但若好的過頭也不是一件好事，反而有可能成為支持FED未來再升息的原因。

觀察美國十二月的新增就業概況，不但創下去年二月來最高紀錄，且為連續第九九個月新增就業，為史上最長的紀錄，總計二○一八年共新增二六五萬人，高於二○一六、二○一七年，連續八年新增就業人數超過二○○萬人。

更重要的是，十二月平均時薪年增三．二％，為二○○九年以來最大年升幅，連續三個月薪資年增率超過三％紀錄，也是二○○九年全球金融危機結束後首見。

若未來幾個月美國勞動市場依然維持強勁，而且薪資持續加速成長，FED進一步升息的壓力將隨之而來，屆時將不利於股市的軟著陸。

相對具領先性製造業PMI指數 更值得投資人重視

我們先前在耶誕節美股休市時提過，因技術面負乖離太大，美股短線將出現強彈，事後也驗證。接著再提示反彈波的呈現可能是時間大於空間，主要原因在於市場仍得面對景氣基本面的考驗。

根據新公布的美國十二月ISM製造業採購經理人指數(PMI)為五四．一，不僅較前月的五九．三大幅滑落，亦不如市場預期之五七．五，並創二○○八年十月金融危機以來最大降幅，也是川普二○一六年十一月勝選以來最低數字。

從分項指標來看，新訂單指數為五一．一，較十一月的六二．一大幅回落十一個百分點，創二○一四年一月以來最大降幅，以及二○一六年八月(川普勝選前三個月)以來最低，代表整體需求快速走軟；生產指數亦由十一月的六○．六降至五四．三，為兩年來的低位；其他如供應商交付、庫存和進口指數也同步走軟。

由指標企業Apple來對照觀察，蘋果十六年來首次下調營收預期，其下調二○一九財會年第一季的營收指引與毛利率預期，除了中國市場以外，新版iPhone引發的消費者升級換機需求也不如想像中的那樣強勁。

加上白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)主席凱文．哈西特(Kevin Hassett)表示，美中貿易戰可能會導致更多企業今年的收入和利潤下滑，皆說明了景氣基本面的變數增加。

由於ISM製造業採購經理人指數(PMI)相對於非農就業數據，更具領先性，所以更值得投資人重視，就如摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson所言，蘋果的營收預警和美國製造業數據的下滑可能是新一輪負面消息的開始，這兩件負面新聞不太可能是孤立事件。

因此，在接下來的美股超級財報周，股市的考驗才剛開始，反覆測底與築底的時間不會太短。股市現在需要的不是利多，而是要更多的利空來測試底部的扎實程度，才能有利空出盡的走勢。

台股仍將持續接受基本面的考驗

現階段全球經濟擴張力道趨緩，終端需求明顯下滑的外部條件，以出口為主體的台灣很難自外於全世界而不受干擾。

根據中華經濟研究院經濟展望中心資料顯示，十二月台灣製造業採購經理人指數(PMI)持續快速下跌至四四．八，創下二○一二年七月指數編撰以來的「最快緊縮速度」。

製造業PMI由五個細項組成，分別為新訂單(權重三○％)、產出(權重二五％)、就業人數(權重二○％)、供應商交期(權重一五％)、採購庫存(權重十％)，目前的狀態是全數明顯下滑。

另外，景氣參考指標之一的全體製造業「未來六個月景氣狀況指數)，也已連四個月呈現緊縮，十二月下滑至三三．二，亦為二○一五年十月以來最快緊縮速度。

根據經濟部統計處的預估，台灣十二月外銷訂單，因去年基期仍高，主力的資訊通信及電子產品今年換機需求平平且逐漸進入淡季，加上美中貿易戰不確定性仍存，十二月外銷接單可能延續十一月衰退情勢，經濟部統計預估十二月接單金額將降到二五五～二六五億美元，年減率預估四．一～六．一％。

顯然目前陸續公布的十二月上市櫃公司營收，以及農曆年後要公布的一月營收，可期待性不高，甚至出現預估之外的利空。投資人在操作上仍需步步為營，就加權指數的角度而言，上檔空間不大。

景氣循環波動相對小 生技族群吸引資金焦點

雖然整體外部環境與台灣基本面條件皆不足以大幅推升台股，不過，台股有一個最有利的條件是：現階段台股的現金殖利率放諸世界名列前茅，以二○一八年的現金股利約一．三兆元計算，現金殖利率高達四．四％。

在產業透明度高的條件前提之下，又具備高殖利率的個股，仍為防禦選股的主軸。另外，景氣循環波動相對小的生技族群，族群的股價基期也相對較低，是容易吸引資金的市場焦點。

例如南光(1752)，公司持續進行體質調整，持續降低毛利低的代工訂單，開發高毛利利基、自費產品，二○一九年營運可望好轉。南光二○一八年營收，內銷約佔八二％，日本佔七％，中國約九，其他占二％。

南光的美國抗生素於二○一七年取得藥證，其原廠銷售約兩億美金，客戶在美國市佔率快速提升中，二○一九年訂單將有機會倍增。

客戶先前先負擔九十萬美金研發費用，使初期銷售分潤需先扣除此費用，目前已扣除的差不多，今年開始南光將開始正式有分潤入帳，預估約三千萬台幣左右。

另外遞延已久的骨鬆藥物二○一九年有機會取得藥證，已送件的兩項癌症產品則仍須等待專利到期及訴訟結果，二○一八年七月新送件一項罕見用藥學名藥症，預計二○二○年有機會取證，市場約兩億美金。

整體而言，南光今年美國銷售將大幅成長，同時藥證也正逐步累積增加中。

另外，中國銷售藥物走單獨定價路線，價格穩定，不受帶量採購政策影響，預期未來仍將持續成長。法人預估二○一九年營運將穩健成長，美國有機會出現較大的貢獻，預估EPS一．七二元，年增率約四四％，營運明顯好轉。

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