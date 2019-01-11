騙很大！陸詐騙集團仿冒總部CEO電子信箱　騙走義大利公司5.7億

▲義大利工程集團Tecnimont SpA的印度部門遭大陸詐騙集團詐取5.7兆元。（示意圖／CFP）

財經中心／綜合報導

義大利工程集團Tecnimont SpA的印度部門日前遭來自中國大陸的詐騙集團詐取13億盧比（約1860萬美元，新台幣5.7兆元），稱這筆錢式用作一起秘密收購案，成為印度最大的網路詐騙事件之一。

印度經濟時報（The Economic Times）報導，這個大陸詐騙使用了與Tecnimont母公司Maire Tecnimont執行長Pierroberto Folgiero相似的電子郵件帳戶，向Tecnimont印度子公司Tecnimont Pvt Ltd主管發送郵件。隨後該詐騙集團安排了一系列電話會議，討論一樁中國大陸的「高度機密」的秘密收購案。

根據Tecnimont Pvt Ltd向孟買警方網路犯罪單位提交的投訴，在電話會議中，有數名詐騙集團成員扮演各種腳色，包括扮演集團執行長、瑞士頂級律師及Tecnimont公司內其他高階主管。

詐騙集團告訴Tecnimont印度子公司主管，鑒於監管問題，這筆錢無法從義大利匯出，並說服這名印度主管將將這筆收購資金在去年11月的一周內，分3批從印度轉至香港的銀行，3比匯款金額分別為560萬美元、940萬美元及360萬美元。

到了12月，Tecnimont SpA集團董事長Franco Ghiringhelli造訪印度時，該起事件便曝了光，隨後詐騙集團試圖再從Tecnimont印度子公司騙取第4筆錢時，便沒有成功。

Tecnimont SpA業務內容涵蓋工程、能源及化學等領，是義大利上市績優股。集團母公司Maire Tecnimont稱該事件並非網路攻擊，而是一起「詐騙事件」，並拒絕進一步評論。

目前Tecnimont印度子公司執行長及會計、財務負責人都已遭解雇。