有線電視「萬年頻道表」惹民怨！　NCC欲用擴大區塊化解決

▲有線電視「萬年頻道表」惹民怨！（Photo by PROflash.pro／Flickr）https://flic.kr/p/7kikbm

記者林睿康／台北報導

有線電視「萬年頻道表」的議題因為日本頻道「Waku Waku JAPAN」擠不進「基本頻道區」再度浮出檯面，立委更痛批國家通訊傳播委員會（NCC）怠惰。NCC發言人翁柏宗表示，有線電視全面數位化後，可容納頻道的數量變大，建議系統業者可以參考中華電信MOD用3位數進行節目分類和排頻，頻道業者也要跳脫過往類比時代的思維模式。

台灣有線電視產業發展至今已經20多年，從過去的類比時代到現在的數位時代，能容納的頻道數越來越多，但是因為這20年來所養成的收視習慣，即使數位化後，不論是系統業者還是頻道業者，都不敢輕易嘗試「改變」。

據了解，為讓業者和消費者都能享受到有線電視數位化後帶來的「數位紅利」，NCC去年曾邀集系統業者和頻道業者討論過用3位數進行節目分類和排頻的可行性（舉例來說：目前49-59頻道是新聞區塊，改為500-599為新聞區塊），不過一家全國收視率名列前茅的電視台高層卻向現場的NCC委員們說：「我們收視率那麼高，是因為內容優質？還是遙控器的按鍵比較好按？我自己都沒把握！」

市場人士分析，這是因為過去有線電視在類比時代，能容納的頻道數不多，加上新聞局時期的「定頻和區塊」政策，讓好不容易擠進「精華區」的頻道業者不願輕易改變頻位，畢竟有些業者早就拿著頻位來經營節目，像是「57同學會」、「54新觀點」等。而這樣的「頻道價值」，更能讓系統業者在跟頻道業者進行授權費或上架費的談判時，當成有利的籌碼。

NCC發言人翁柏宗則呼籲產業界要跳脫過往類比時代的思維模式，畢竟有線電視已經全面數位化，可容納頻道的數量變大，建議有線電視系統台參考MOD用3位數進行節目類別分類及排頻，不僅能多收一些上架費，消費者也能觀看到更多的節目，還能提高頻道商製作優質節目的資源，一起分享數位紅利，就不會有移頻的紛爭。