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國際油價飆高　下週油價大漲1元　95漲到27.5元

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▲▲國際油價飆漲，帶動下週國內汽油柴油每公升大漲1.0元，油價創下今年新高。（圖／記者林敬旻攝）

▲國際油價飆漲，帶動下週國內汽油柴油每公升大漲1.0元，油價創下今年新高。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

2019年開始國際油價市場回神，一連串激勵原油市場的因素，讓國際油價起飛，帶動國內油價不斷攀高，推估下週汽油每公升調漲1.0元、柴油每公升也調漲1.0元，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.0元，95無鉛汽油27.5元，98無鉛汽油29.5元，超級柴油23.7元，是連續兩週上漲。

據了解，沙國減產、美中兩國貿易談判氛圍融洽、美國商用原油庫存下降，一掃過去油價低迷的狀態，激勵原油市場價格不斷攀高。指標原油價格，週五來到每桶57.93美元，比上週的53.74美元大漲4.19美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.816兌一美元，比上週的30.848兌一美元，台幣略微升值0.032元。

若是下週汽油每公升調漲1.0元、柴油每公升也調漲1.0元，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.0元，95無鉛汽油27.5元，98無鉛汽油29.5元，超級柴油23.7元。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

▼國際油價飆漲，帶動下週國內汽油柴油每公升大漲1.0元，油價創下今年新高。（圖／取自中油網站）

▲▼▲國際油價飆漲，帶動下週國內汽油柴油每公升大漲1.0元，油價創下今年新高。（圖／取自中油網站）


 

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關鍵字：油價,中油,汽油,汽車,機車,92無鉛,95

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