理財周刊／中國經濟下行房市何去何從？　逐步引導「軟著陸」為上策

文／莊孟翰

二○一八年中國經濟成長率六．六％，惟二○一九年可能下降至六．一％；一般對於今年中國主要不確定因素為成長趨緩、債務風險與結構轉型，此外，由於中美兩國自去年七月六日分別祭出加徵關稅後，貿易戰恐有升高趨勢。因此，國際主要研究機構大都預期今年全球股市可能由多轉空，其中尤以去年中國股價跌幅最受矚目，上海Ａ股跌二四．六％，深圳Ａ股跌三三．六％，台灣加權指數跌幅亦高達八．六％，因此，一般對於今年中國經濟下行，房市何去何從問題都備極關注。

近期不少學者專家認為，中國將採貨幣、財政雙擴張政策來保持經濟成長，並將進行「逆週期」調節，因此，一般咸認今年將推出更多寬鬆措施，以免衍生工薪階層實際收入下降、失業甚或企業融資困難、家庭資產價值縮水等後遺症。

房地產泡沫問題愈來愈嚴重─房產占家庭資產普遍超過70％，一線城市甚至高達85％

至於房地產泡沫問題，必然是一般民眾最關心的焦點，尤其當前房產占中國家庭資產比例已超過七○％，一線城市更高達八五％，一般之所以特別關心此一議題，主要在於往年傳統的「金九銀十」在去年落了空，很多城市房地產市場出現「價量齊跌」，導致開發商也不得不降價求售，在一般民眾普遍預期下跌心理愈來愈濃厚情況下，房市進入買方市場乃必然趨勢。

不過這種情況並非始自今日，早在二、三年前李嘉誠大賣中國房地產時，就有不少企業與個人陸續將資金轉移至國外置產，從而亦造成歐美國家不得不祭出高稅懲罰措施，如今雖仍有不少人擬分散風險急於將資金匯出，惟受中美貿易戰影響，政府已嚴格控管。面對此一進退兩難棘手問題，大家雖都體認房地產可能跌價的現實，惟仍希望政府能夠引導朝「軟著陸」方向發展，以免步美日等國所掀起的全球經濟風暴後塵。

三十年頂峰論 風水輪流轉的啟示─房市、股市相互輝映之後，如何引導促其「軟著陸」

在房市、股市同步上漲的上行階段，各國都會經歷景氣循環高峰與谷底的洗禮，包含日本在戰後高度成長下，十年間平均經濟成長率超過一○％，歷經三十年風光歲月，但隨後也面臨土地與工資成本高漲，企業外移問題。當時就有不少企業遷移台灣設廠而帶領台灣三十年經濟高速發展，政府還及時設立新竹科學園區，繼續引領台灣經濟。中國一九七八年十二月開始實施一系列經濟改革，當時台灣也同樣面臨土地與工資成本高漲問題，不少企業爭相遷廠對岸，促使中國三十年後躍居世界第二大經濟體，這也正是一般所謂「三十年頂峰論」的主要觀點。

二○○八年之後，在全球資金空前寬鬆情勢下，同時孕育了投機炒作房地產的溫床，這也是中國政府始料未及，倘若此一問題無法在短期內促其「軟著陸」，後續勢必如同美日等國必須付出「硬著陸」的慘痛代價！

中美貿易戰只是第一槍─台灣慎勿淪為中國經濟下行階段的陪葬品

美國總統川普揭露中國政府過去利用各種手段，包含補貼、降稅，再加上低廉的人工、土地成本等優勢，吸引外國投資設廠，但其背後卻又潛藏竊取高科技，並強制技術移轉的非正當作為，唯恐下一代財富被中國竊走，川普嚴加實施保護主義，以加稅手段予以制裁。深受美國課徵高關稅的影響，中國已面臨部分外資撤離，而嚴重波及製造業與服務業的就業等社會問題。

由於中美貿易戰開打，對目前面臨經濟下行階段的中國房地產更是雪上加霜，除外資陸續撤離，內資也積極在海外尋覓避風港。然而，在全球竄逃的中國資金跨海炒房，甚至不用親自看房，只透過網站下訂者也不在少數，從而使得真正需要住房的當地民眾，更加負擔不起不斷高漲的房價，中國民眾到各國買房早已成為全球經濟的不定時炸彈，更引發各國紛紛祭出法令抵制，此際台灣更應引以為戒，否則極有可能淪為中國經濟下行階段的陪葬品！

以下謹就近年因外來資金導致房價持續飆漲，彙整全球房地產指南(Global Property Guide)之漲價趨勢圖，以供參考。

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