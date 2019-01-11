貿協前進CES展　推廣台灣精品及COMPUTEX展

▲▼外貿協會董事長黃志芳前進美國CES展，推廣台灣精品及COMPUTEX展。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

2019年美國拉斯維加斯消費電子展(CES)在美國盛大開展，主辦單位美國消費電子協會(CTA)以Welcome to the future為標題，分析今年產業重點為5G、AI與IOT更多樣的運用到實際生活，尤其是數位聲控將繼續發光發熱，產品支援語音數位助理成為基本條件，而聲控將成為行動的主流介面。外貿協會董事長黃志芳親自帶領分布在3個展區的55家台灣廠商參展，從各種不同主題將我商推上國際舞台，增加知名度並爭取訂單。

外貿協會董事長黃志芳首次前往CES，除主持台灣精品國際記者會外，亦拜訪多家重量企業，包括Google、NVIDIA、Intel、Microsoft、SAMSUNG等，以及La French Tech、Israel Export Institute、Holland Tech Square等新創單位，除了邀請參加今年台北國際電腦展，並將規劃外貿協會協助我國企業海外拓銷的強化策略。

為呈現我業者系統解決方案實力，外貿協會這次擔任“Smart Integrator”角色，設置「智慧零售主題館」，整合台灣美妝品牌與各高科技企業的智慧零售方案，在CES打造實境美妝店，店內陳設台灣美妝品牌，並以實境體驗方式呈現我科技大廠之智慧零售應用解決方案。

另外，透過外貿協會北美洲各駐外單位包括舊金山、洛杉磯及紐約台貿中心等全力洽邀，促成國際知名大廠來訪，包括General Motor(GM)、Best Buy、SENNHEISER等重量級客戶，GM表示對柯絡達OTA(空中升級技術)於零售及車輛網相關應用感到高度興趣，將深入接洽，可謂開展即傳出捷報。

台北國際電腦展創新設計獎(COMPUTEX d&i awards)也選擇CES展作為今年首場海外推廣活動，共展出25家得獎企業41件產品，另外d&i awards展出不僅協助業者拓展國際市場、展現臺灣資通訊產業創新及研發實力，更為以「建構全球科技生態系」定位的COMPUTEX 2019進行暖身。今年5月28日至6月1日即將展出的台北國際電腦展，聚焦人工智慧與物聯網科技、5G、區塊鏈、創新與新創、電競與延展實境等5大主題，網羅國內外知名業者與新創團隊同場競合，並邀請業界高階主管擔任COMPUTEX論壇講師，持續打造該展成為趨勢科技與創新產品的最佳展示平台。

▲▼外貿協會董事長黃志芳前進美國CES展，推廣台灣精品及COMPUTEX展。（圖／貿協提供）