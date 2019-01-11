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虹揚-KY去年營收年減0.69%　今年拚非太陽能領域

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▲虹揚-KY去年開始著手進行建設揚州新廠，目前新廠結構體與外觀皆已完工，預計明年可正式啟用。（圖／虹揚提供）

▲虹揚-KY揚州新廠，目前新廠結構體與外觀皆已完工，預計今年可正式啟用。（圖／虹揚提供）

記者姚惠茹／台北報導

虹揚-KY（6573）公布去年12月營收1.42億元，年減29.28%，累計去年全年營收20.71億元，年減0.69%，主要是受到太陽能產業不佳的影響，不過虹揚在過去一年投入車用、物聯網、智慧家電等市場開發，雖然營收基期較低，但在營收表現上也開始有不錯的成績。

2018年太陽能產業遭遇近年來波動最大的一年，歷經美國201、301條款，大陸531新政等政策影響，多數業者對於太陽能相關產品拉貨力道較為保守，近期大陸釋出將延長補貼領跑者計畫、光伏扶貧計畫等太陽能政策，並且將推出刺激汽車、家電等產品消費的措施。

虹揚-KY發言人程御峰表示，受惠於延續補貼利多消息，太陽能產業短期有稍微復甦的跡象，虹揚-KY在12月營收中，太陽能部分也較前一月有近兩成的成長，顯示客戶對太陽能零組件的拉貨力道有短期回溫的跡象，接下來將持續審慎應對，除了太陽能產業外，虹揚-KY過去一年來持續投入車用、物聯網、智慧家電等市場開發，積極打造多元的產業佈局。

全球市場在節能用電的產業趨勢下，對低順向電壓二極體的需求也逐漸提升，程御峰強調，主要應用在家電、電器產品的低順向電壓二極體，也是虹揚-KY多元產業布局規劃的一環，雖然營收基期較低，但在營收表現上也開始有不錯的成績。

此外，應用在電源供應器、電源轉換器、UPS不斷電系統、變頻壓縮機等領域的超低順向電壓溝渠式蕭特基(Low VF Trench Schottky)產品有兩倍以上的成長外，超低順向電壓橋式整流器(Low VF Bridge Rectifiers)也增長超過一倍，顯示其成長性不容小覷，虹揚接下來也會持續研發新產品。

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關鍵字：虹揚-KY,太陽能,低順向電壓二極體

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