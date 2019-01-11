財部小編神似林真亦　嗆宅神後秒變網紅

▲ 財政部粉專小編「馬卡龍女孩」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國財政部）

財經中心／綜合報導

財政部臉書9日大砲回擊宅神朱學恆，直接嗆朱學恆「大腦是好東西，要保護好不被汙染」，讓底下的網友直呼，財政部「撿到槍」，更讓財政部臉書與經營專頁的小編爆紅，近期小編在臉書PO的照片被翻出，引來網友留言狂讚小編超美，有網友直指以為看到藝人林真亦，小編瞬間變網紅。

總統蔡英文元旦拋出經濟紅利分享方案構想，有「宅神」之稱的名嘴朱學恆質疑，要發的近400億元紅利主要是來自大家所繳的綜所稅。財政部臉書粉絲專頁隨即以數據回應，指出去年前11月稅收中綜所稅僅18.6%、排第三，小編還在文末標註「大腦真的是好東西，要保護好不要被汙染」，這段話被網友解讀是「重砲回嗆」朱學恆，更有網友笑稱「財政部是撿到槍嗎？」

其實，「撿到槍」的不是財政部，而是負責財政部臉書粉絲專頁的兩位八年級女生，她們還有個叫做「馬卡龍女孩」的團名，兩人原本在國營銀行任職，去年11月底財政部為強化與民互動成立臉書專頁，才將兩人借調到財政部。

兩人目前專門經營財政部粉專，一人負責文案、一人負責美工，近期小編曾在專頁上發布的照片被重新翻出，貼文底下引來大批網友留言「小編好正」、「小編有仙氣呀~」，甚至還有網友認為小編撞臉林真亦。

▲ 林真亦。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦_tw）

馬卡龍女孩說，他們都是財經背景出身，念的是經濟跟金融科系，雖然與財政有關，但跟財政部最重要的財稅，就是完全不同的領域，偏偏稅務的宣導又是財政部的重點，因此每次發文前，她們都會與部內長官多次溝通，確認內容無誤才會發出，「但除此之外，主管都讓我們放手去做」。

據了解，財政部官員對兩人提高財政部政策措施宣傳的功力，也大表肯定。一夕爆紅後，在財政部也變成熱門人物，引起許多財政部官員的好奇，紛紛打探兩人是何許人。

與朱學恆的論戰，讓財政部粉專一夕之間成為目光焦點，目前該篇貼文已累積1.5萬人按讚，留言多達1032則，讓兩位小編「看都看不完」，更是感謝朱學恆讓財政部臉書曝光率更高。不過，馬卡龍女孩堅持不願正面曝光，強調怕會讓財政部臉書失焦。網友不死心，力拱粉絲數破十萬就大方露臉，財部小編也沒把話說死，直言這是個風險極高的交易，怕到不了十萬。

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