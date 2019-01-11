　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

財部小編神似林真亦　嗆宅神後秒變網紅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 財政部粉專小編。（圖／翻攝自Facebook／中華民國財政部）

▲ 財政部粉專小編「馬卡龍女孩」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國財政部

財經中心／綜合報導

財政部臉書9日大砲回擊宅神朱學恆，直接嗆朱學恆「大腦是好東西，要保護好不被汙染」，讓底下的網友直呼，財政部「撿到槍」，更讓財政部臉書與經營專頁的小編爆紅，近期小編在臉書PO的照片被翻出，引來網友留言狂讚小編超美，有網友直指以為看到藝人林真亦，小編瞬間變網紅。

總統蔡英文元旦拋出經濟紅利分享方案構想，有「宅神」之稱的名嘴朱學恆質疑，要發的近400億元紅利主要是來自大家所繳的綜所稅。財政部臉書粉絲專頁隨即以數據回應，指出去年前11月稅收中綜所稅僅18.6%、排第三，小編還在文末標註「大腦真的是好東西，要保護好不要被汙染」，這段話被網友解讀是「重砲回嗆」朱學恆，更有網友笑稱「財政部是撿到槍嗎？」

其實，「撿到槍」的不是財政部，而是負責財政部臉書粉絲專頁的兩位八年級女生，她們還有個叫做「馬卡龍女孩」的團名，兩人原本在國營銀行任職，去年11月底財政部為強化與民互動成立臉書專頁，才將兩人借調到財政部。

兩人目前專門經營財政部粉專，一人負責文案、一人負責美工，近期小編曾在專頁上發布的照片被重新翻出，貼文底下引來大批網友留言「小編好正」、「小編有仙氣呀~」，甚至還有網友認為小編撞臉林真亦。

▲▼ 林真亦。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦_tw）。

▲ 林真亦。（圖／翻攝自Facebook／YUNA 林真亦_tw

馬卡龍女孩說，他們都是財經背景出身，念的是經濟跟金融科系，雖然與財政有關，但跟財政部最重要的財稅，就是完全不同的領域，偏偏稅務的宣導又是財政部的重點，因此每次發文前，她們都會與部內長官多次溝通，確認內容無誤才會發出，「但除此之外，主管都讓我們放手去做」。

據了解，財政部官員對兩人提高財政部政策措施宣傳的功力，也大表肯定。一夕爆紅後，在財政部也變成熱門人物，引起許多財政部官員的好奇，紛紛打探兩人是何許人。

與朱學恆的論戰，讓財政部粉專一夕之間成為目光焦點，目前該篇貼文已累積1.5萬人按讚，留言多達1032則，讓兩位小編「看都看不完」，更是感謝朱學恆讓財政部臉書曝光率更高。不過，馬卡龍女孩堅持不願正面曝光，強調怕會讓財政部臉書失焦。網友不死心，力拱粉絲數破十萬就大方露臉，財部小編也沒把話說死，直言這是個風險極高的交易，怕到不了十萬。

► 400億紅包哪來　財部臉書嗆宅神「保護大腦不被汙染」

ET快訊
舒子晨「超兇掉半球」！幫弟找打工網激動：錄取了
陳致遠不爽吃粥被盯著看　扯鄰桌男衣領嗆：不知道我誰嗎
網紅27歲買江邊豪宅！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

關鍵字：財政部,臉書,粉專,小編,正妹,朱學恆

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／郭台銘回憶首支iPhone量產　賈伯斯親自教怎麼滑手機

華為哭哭　挪威政府考慮加入抵制5G技術

研勤CES創新獎商品　上半年推進化版

有線電視「萬年頻道表」惹民怨！　NCC欲用擴大區塊化解決

騙很大！陸詐騙集團仿冒總部CEO電子信箱　騙走義大利公司5.7億

國際油價飆高　下週油價大漲1元　95漲到27.5元

英業達尾牙邀李千娜、A-Lin飆唱　總獎金1000萬元

財部小編神似林真亦　嗆宅神後秒變網紅

鴻海去年12月營收創次高　激勵股價重新站上70元

貿協前進CES展　推廣台灣精品及COMPUTEX展

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

影／郭台銘回憶首支iPhone量產　賈伯斯親自教怎麼滑手機

華為哭哭　挪威政府考慮加入抵制5G技術

研勤CES創新獎商品　上半年推進化版

有線電視「萬年頻道表」惹民怨！　NCC欲用擴大區塊化解決

騙很大！陸詐騙集團仿冒總部CEO電子信箱　騙走義大利公司5.7億

國際油價飆高　下週油價大漲1元　95漲到27.5元

英業達尾牙邀李千娜、A-Lin飆唱　總獎金1000萬元

財部小編神似林真亦　嗆宅神後秒變網紅

鴻海去年12月營收創次高　激勵股價重新站上70元

貿協前進CES展　推廣台灣精品及COMPUTEX展

很常感冒？營養師激推「5絕竅」增強免疫系統...泡菜要多吃

亞足賽／小組2場沒拿勝　敘利亞男足史坦奇主帥下台

幫星爵尋找「消失的腹肌」　網笑：不拍片就胖回去了

「沒有最慘只有更慘」一家7口父母亡　2兄弟淪街友2姊妹失聯

李曉涵若隱若現曬美腿　透視馬甲禮服穿上變身「夢幻仙女」

攝護腺肥大又膝蓋退化　病兒「責任我扛」帶80歲父輕生雙亡

氣質音樂女老師酒後就亂性　色誘性侵2名17歲男學生

先點3碗牛肉麵才知朋友不吃　奧客反怪老闆：規矩那麼嚴幹嘛

清理戰場、政績接地氣！　蘇貞昌「回鍋」閣揆有這三大挑戰

做事衝、做人和　蘇貞昌為蔡英文「俯首甘為孺子牛」

財經熱門新聞

春節遊日趕快先買日幣！　外銀點..

女星淪月光族圖強存錢術　靠2招..

賣湯圓年賺50億　他50歲創業..

南投50歲大叔花100元買彩券..

黑暗12月！兩大金控龍頭慘賠近..

哈日族注意！日銀鐵嘴今年日圓將..

日銀前理事：日圓兌美元匯率今年..

油價回神漲翻！下週大漲0.9元..

小米股價下跌　老謝：最後是小股..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

蘋果股價不被看好　全因iPho..

錢進來、發大財！2019旺到怕..

全宇-KY去年12月營收年減2..

世界看景氣保守　看好8吋晶圓

更多熱門

相關新聞

今年稅收　財部看法持平

財政部今(10)日公布去年稅收情形，根據財政部估計，今(106)年中央政府稅收預算相較於去(107)年實收淨額大約增加65億元、相較於去年預算數，大約是增加546億元，維持持平的看法。

去年稅收　超徵近700億元

大東夜市大力捏女臀！　癡漢摸一把賠8萬

盤點爆紅女神　先來看哈爾濱正妹

最正啦啦隊員曝光！IG帳號神到了

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

戀情不被祝福　16歲少年進旅館燒炭亡

27歲網紅豪宅曝光！1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

手搖杯點全糖　他曝極致省錢喝法

快訊／性侵假釋犯破壞電子腳鐐潛逃

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面